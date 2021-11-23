Окупанти «знайшли» воду для кримчан. Вчені кажуть: таку можуть пити лише барани та верблюди

Про знахідку російської влади біля кримських берегів Азова

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін повідомив, що отримали проби прісної води, видобутої під Азовським морем. «Воду під Азовським морем знайдено. Знайдено кілька шарів. Частина води – з домішкою мінералізованої солі, але останні проби у нас уже є – вода питна», – заявив він російському агентству ТАСС.

Що, за інформацією російської влади, показали проби води під Азовським морем? Чи можна забезпечити Крим прісною водою з-під Азовського моря?

Ці теми обговорили ведучий Сергій Мокрушин та його співрозмовники: російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар і доктор технічних наук, гідрогеолог Євген Яковлєв, повідомляють «Крим.Реалії».

За словами російського віцепрем'єра Марата Хуснулліна, в Азовському морі триває дорозвідка, але роботи з пошуку прісної води відкладено на наступний рік через шторми.

Російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін

Пошуки прісної води для Криму під Азовським морем розпочалися після щорічної пресконференції російського президента Володимира Путіна в грудні 2020 року, коли він заявив, що під Азовом можуть бути великі запаси прісної води.

«Запасів хорошої прісної води у Криму достатньо, просто раніше цим не займалися (не досліджували підземні джерела – КР). Нині ці роботи ведуться широко. Фахівці говорять про те, що під Азовським морем можуть бути запаси прісної води», – сказав тоді російський президент.

Навесні 2021 року Марат Хуснуллін анонсував буріння свердловин в Азовському морі. А російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) відзвітував, що запаси води знайдені, але потрібно досліджувати її якість. У результаті він заявив, що видобута вода може використовуватися в Криму тільки як технічна.

Ідею про видобуток прісної води з дна Азовського моря розкритикував науковий керівник Інституту водних проблем Російської академії наук Віктор Данилов-Данільян на конференції «Актуальні питання забезпечення водної та водно-екологічної безпеки Криму». Цей захід відбувся у Сімферополі наприкінці жовтня. Вчений зазначив, що реалістичним є забезпечення Криму за рахунок власних джерел. А плани щодо опріснення води, перекидання її з Кубані та видобутку води з дна Азовського моря він називав «прожектами».

«Попередній аналіз водних проблем Криму на основі наявної інформації про водні ресурси та рівень їх вивченості дозволяє висунути припущення, що народне господарство Криму зможе повноцінно розвиватися на основі експлуатації власних водних ресурсів без залучення зовнішніх джерел. Я не зупинятимуся на прожектах забезпечення Криму водою, які нам видаються абсолютно неспроможними. Це перекидання води з Кубані, будівництво опріснювального заводу в Ялті, буріння дном Азовського моря», – зазначав учений.

Директор ТОВ «Вода Вітчизни» Вадим Куликовський на цій же конференції повідомив, що у проєкті з видобутку питної води з дна Азовського моря спочатку «не було на що сподіватися».

Російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар підтримує висновки колег-науковців.

– Те, що Хуснуллін заявив, що під Азовським морем є вода, можна сміятися, не перестаючи. (Прісна вода – КР) є під Чорним, під Азовським, під Каспійським морями, під усіма великими озерами, морями та океанами. Цілком правильно, вона там є. Але за однією свердловиною, яку вони (російська влада – КР) пробурили, взагалі жодних прогнозів робити не можна. Щоб оцінити запаси води, проводять дослідно-фільтраційні роботи з однією свердловиною, і з кількома свердловинами. Звідки ця вода потрапляє під дно Азовського моря? Вона тече з одного боку з Криму, з іншого – з російської території. Цю воду можна перехопити береговим водозабором і качати з берега, щоб не «лізти» в море.

На його думку, дослідження води з дна Азовського моря покажуть, що вона непридатна для пиття.

– Барани можуть пити з підвищеною мінералізацією солі (воду з домішками солей – КР), можна верблюдів завести, вони взагалі можуть пити (воду із солоністю – КР) до десяти грамів у літрі.

Російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар

Медовар вважає, що проєкт пошуку питної води під Азовським морем створили для освоєння «великих грошей». Він називає Володимира Путіна «великим ученим, який сидить у Кремлі» та сумнівається у висновках російського президента щодо перспектив видобутку прісної води з-під Азовського моря.

Вчений вважає, що водоймі «треба дати спокій», а проблеми водопостачання Криму мають вирішувати «дипломати за столом переговорів».

Прісну воду під донними відкладеннями Азовського моря випадково виявили ще на початку 80-х років минулого століття, каже доктор технічних наук, гідрогеолог Євген Яковлєв. Промисловий видобуток цієї води призведе до їхнього засолення, каже експерт.

– Треба мати на увазі, що це дуже малопотужні прошарки (прісної води – КР) на невеликій глибині від морського дна, морської солоної води. Якщо там розпочати промислове відкачування, то відразу буде порушено рівновагу, що призведе до засолення цього горизонту – практичного знищення. Це справді «прожект». Загалом може призвести до порушення екологічної рівноваги донної частини Азовського моря. У разі глобального потепління це додатково погіршить стан Азовського моря.

Гідрогеолог, доктор технічних наук Євген Яковлєв

Прагнення російської влади реалізувати проєкт із видобутку прісної води з дна Азовського моря Яковлєв пов'язує з двома причинами. По-перше, небажанням російської влади «засмучувати Путіна», а по-друге, з бажанням «знайти легко і швидко потужне джерело водопостачання Криму».

Водопостачання Криму Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима призвели до посухи, стверджують кримські вчені. З кінця серпня графіки подачі води були запроваджені в Сімферополі, а також у Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов не виключив, що Росія може визнати надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень. Влада Росії виділила мільярди рублів на будівництво нових водогонів, водозаборів і на буріння свердловин. Моніторингова місія ООН в Україні наполягає, що, згідно з міжнародним правом, Росія несе повну відповідальність за забезпечення населення Криму водою. Офіційний Київ стверджує, що постачання води на півострів через Північно-Кримський канал відновиться тільки після деокупації Криму.

Джерело: Крим.Реалії