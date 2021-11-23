Чий Крим? США оцінили нову заяву президента Болгарії

Болгарський лідер «ясно дав зрозуміти, що Крим належить Україні»

США схвалили пояснення президента Болгарії Румена Радєва слів про приналежність Криму Україні. Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, передає «РІА Новини» .

«Ми вітаємо роз'яснення президента Радєва, в якому він підтвердив прихильність територіальної цілісності України», – сказав Прайс. За його словами, болгарський лідер «ясно дав зрозуміти, що Крим належить Україні». Він додав, що США ніколи не визнають острів російською територією.

Нагадаємо, 18 листопада на дебатах перед виборами президента Радєв заявив, що окупований Крим – це нібито російська територія. МЗС України вимагав від нього офіційного спростування.

У п'ятницю, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева.

Пізніше Радаєв пояснив, окупований Крим залишається українською територією. Але на сьогодні де-факто контролюється Російською Федерацією. У роз'ясненні йдеться, що Радєв неодноразово заявляв, що окупація Криму є порушенням міжнародного права, і це чітка позиція Софії у всіх міжнародних організаціях.

Як відомо, президент Болгарії, який назвав Крим «російським», переобрався на другий термін. За інформацією ЦВК, після підрахунку понад 99% бюлетенів Радев набрав 66,67% голосів, а його суперник – ректор Софійського університету Анастас Герджіков – набрав 31,85% голосів. Близько 1,5% виборців проголосували проти всіх.