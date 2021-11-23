Хотів продати секретні документи за $2 млн: мешканця Миколаєва підозрюють у держзраді

Під час спецоперації контррозвідники з'ясували, що підозрюваний отримав кілька «авансів» за документацію

Витік матеріалів міг зашкодити обороноздатності, економічним та інформаційним інтересам держави

Служба безпеки України оголосила про підозру зловмиснику, який намагався продати секретну документацію у сфері оборони. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що українця, який намагався продати секретну проєктну документацію у сфері військового кораблебудування, співробітники СБУ викрили у червні цього року.

У СБУ заявили, що після проведених досліджень фахівці з питань державної таємниці Міноборони підтвердили, що вказані матеріали містять державну таємницю, витік якої може зашкодити обороноздатності, економічним та інформаційним інтересам держави.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. За інформацією слідства, він раніше працював на одному з оборонних підприємств. Обманом він отримав від колишнього колеги секретну інформацію, яку оцінив у $2 млн.

Під час спецоперації контррозвідники з'ясували, що підозрюваний отримав кілька «авансів» від іноземців сумою $7 тис.

Його спіймали під час передачі $243 тис. за оборонні відомості у сфері військового кораблебудування. Під час обшуків у підозрюваного знайшли документи та комп'ютери з доказами злочину.

До слова, СБУ викрила в Києві «детективне агентство», що шпигувало за громадянами (фото).

Також повідомлялося, що командир військової частини збирав секретні дані для російських спецслужб.

Нагадаємо, у Харківській області чиновник «зливав» секретні дані російським спецслужбам.