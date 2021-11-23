Хотів продати секретні документи за $2 млн: мешканця Миколаєва підозрюють у держзраді
Витік матеріалів міг зашкодити обороноздатності, економічним та інформаційним інтересам держави
Служба безпеки України оголосила про підозру зловмиснику, який намагався продати секретну документацію у сфері оборони. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Зазначається, що українця, який намагався продати секретну проєктну документацію у сфері військового кораблебудування, співробітники СБУ викрили у червні цього року.
У СБУ заявили, що після проведених досліджень фахівці з питань державної таємниці Міноборони підтвердили, що вказані матеріали містять державну таємницю, витік якої може зашкодити обороноздатності, економічним та інформаційним інтересам держави.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. За інформацією слідства, він раніше працював на одному з оборонних підприємств. Обманом він отримав від колишнього колеги секретну інформацію, яку оцінив у $2 млн.
Під час спецоперації контррозвідники з'ясували, що підозрюваний отримав кілька «авансів» від іноземців сумою $7 тис.
Його спіймали під час передачі $243 тис. за оборонні відомості у сфері військового кораблебудування. Під час обшуків у підозрюваного знайшли документи та комп'ютери з доказами злочину.
До слова, СБУ викрила в Києві «детективне агентство», що шпигувало за громадянами (фото).
Також повідомлялося, що командир військової частини збирав секретні дані для російських спецслужб.
Нагадаємо, у Харківській області чиновник «зливав» секретні дані російським спецслужбам.