ФБС затримала ексдепутата окупованої Ялти за «шпигунство» для України
Затриманого звинувачують у «держзраді»
В окупованому РФ Криму затримали жителя Ялти за підозрою у шпигунстві на користь України. Про це заявили у середу, 10 листопада, у ФСБ Росії.
«Мешканець міста Ялти в період з 2017 до 2018 року за завданням української спецслужби здійснював збір та передачу відомостей, що становлять «державну таємницю», у тому числі про співробітників органів Федеральної служби безпеки», – йдеться у повідомленні ФСБ.
Затриманого звинувачують у «держзраді», суд заарештував чоловіка.
За даними «Интерфаксу», затриманим є ексдепутат міськради Ялти Юрій Ломенко. Міськрада достроково припинила його повноваження 8 листопада «у зв'язку з відставкою за власним бажанням».
До слова, на днях Україна порушила в ОБСЄ питання затримання журналістів в окупованому Криму.
Раніше окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Спочатку його підозрювали в «пособництві».