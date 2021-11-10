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    ФБС затримала ексдепутата окупованої Ялти за «шпигунство» для України

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    За даними ЗМІ, затриманим є ексдепутат міськради Ялти від &laquo;Єдиної Росії&raquo; Юрій Ломенко, який 8 листопада склав мандат - ФБС затримала ексдепутата окупованої Ялти за «шпигунство» для України
    За даними ЗМІ, затриманим є ексдепутат міськради Ялти від «Єдиної Росії» Юрій Ломенко, який 8 листопада склав мандат
    фото: yalta.rk.gov.ru

    Затриманого звинувачують у «держзраді»

    В окупованому РФ Криму затримали жителя Ялти за підозрою у шпигунстві на користь України. Про це заявили у середу, 10 листопада, у ФСБ Росії.

    «Мешканець міста Ялти в період з 2017 до 2018 року за завданням української спецслужби здійснював збір та передачу відомостей, що становлять «державну таємницю», у тому числі про співробітників органів Федеральної служби безпеки», – йдеться у повідомленні ФСБ.

    Затриманого звинувачують у «держзраді», суд заарештував чоловіка.

    За даними «Интерфаксу», затриманим є ексдепутат міськради Ялти Юрій Ломенко. Міськрада достроково припинила його повноваження 8 листопада «у зв'язку з відставкою за власним бажанням».

    До слова, на днях Україна порушила в ОБСЄ питання затримання журналістів в окупованому Криму.

    Раніше окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Спочатку його підозрювали в «пособництві».

    Теги: Крим суд ФСБ міськрада депутат шпигун арешт державна зрада
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    ФБС затримала ексдепутата окупованої Ялти за «шпигунство» для України