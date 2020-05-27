«З ким поведешся». МЗС відреагувало на заяву Шредера щодо українського посла



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Шредер обізвав українського посла Андрія Мельника через інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, в якому дипломат піддав критиці заклики ексканцлера до зняття санкцій з Росії

Цей коментар Шредера – застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима! - Боднар

Заступник голови міністра закордонних справ України Василь Боднар назвав «підлою» і «низькою» заяву колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який обізвав українського посла карликом. Таку позицію Боднар висловив у своєму Facebook.

«Дуже підленько і низько, як для ексканцлера Німеччини, але як кажуть, «з ким поведешся, від того й наберешся». Цей коментар Шредера – застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима! А нашого Посла в образу не дамо!», - написав Василь Боднар.

Користувачі соцмереж у коментарях до посту Боднара попросили нагадати Шредеру про німецького карлика, який колись подружився з Москвою.

Як повідомлялося раніше, колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії «Роснефть» Герхард Шредер завів подкаст і у першому випуску образив посла України в Німеччині Андрія Мельника.

«Не варто докучати одне одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо й по відношенню до Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?», - запитав Шредер.

Шредер обізвав українського посла Андрія Мельника через інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, в якому дипломат піддав критиці заклики ексканцлера до зняття санкцій з Росії, введених за її дії проти України.

Нагадаємо, Шредер запропонував зняти санкції з Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію нею Криму та збройну агресію на сході України, через їх, нібито, неефективність.

Раніше у відповідь на заяву Шредера, що Крим ніколи не повернеться до складу України, Мельник запропонував йому парі: «А що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що «жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим», то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході», – сказав посол.