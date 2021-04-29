В «Слузі народу» кажуть, що їхні депутати вже почали готуватися до нових виборів

В пропрезидентській партії посилюється внутрішня конкуренція

З наближенням виборів в партії «Слуга народу» посилюється внутрішня конкуренція. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Якщо говорити про неформальні об’єднання, то вони, скоріше, створюються за географічним фактором. З часом він стає більш вагомим, бо з кожним днем наближаються наступні вибори, а внутрішня конкуренція є достатньо сильною. І ті, хто хочуть залишитись в політиці, розуміють, що їм за нинішньою виборчою системою доведеться проводити щось на кшталт мажоритарних кампаній, але в масштабах області», – сказав він.

Він додав, що така конкуренція в межах областей призводить до того, що депутати починають активно просувати регіональні питання.

Корнієнко також зазначив, що в фракції є депутати, які орієнтуються на різних бізнесменів, але голосування показують, що навіть в раніше дуже принципових моментах фракція голосує дисципліновано.

«Що стосується зв’язків з олігархатом, то нема ж пульту управління депутатами, який був би в руках олігарха. При всій повазі до потенціалу великих корпорацій, порядок денний Верховної Ради не складається на 100% з олігархічних законопроєктів», – сказав голова пропрезидентської партії.

Нагадаємо, Корнієнко розповів, що наразі «Слузі народу» не потрібно формувати широку коаліцію у Верховній Раді, бо для ухвалення рішень вистачає голосів.

Раніше перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук припустив, що «Слузі народу» доведеться сформувати широку коаліцію заради змін до Конституції.

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