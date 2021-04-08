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    Стефанчук не виключив «широкої коаліції» в майбутньому

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    Фракція &laquo;Слуга народу&raquo; має 245 депутатів, тоді як для прийняття рішень потрібно мінімум 226 голосів - Стефанчук не виключив «широкої коаліції» в майбутньому
    Фракція «Слуга народу» має 245 депутатів, тоді як для прийняття рішень потрібно мінімум 226 голосів
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    «Щоб змінити ту ж Конституцію, потрібно триста голосів», – Стефанчук

    Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що «Слузі народу» доведеться сформувати широку коаліцію заради змін до Конституції. Про це він сказав у інтерв’ю «Главкому».

    «Щодо всіх програмних речей, то нам абсолютно вистачає голосів фракції «Слуга народу». Звичайно, треба проводити перемовини з колегами, тому що це парламент, тут інакше не може бути. Аби змінити ту ж Конституцію, потрібно триста голосів. Тому, можливо, з якихось питань, пов’язаних зі зміною Конституції, наприклад, зменшення кількості народних депутатів, прийде час, коли тема про широку коаліцію може підійматися», – розповів Стефанчук.

    Нагадаємо, що фракція «Слуга народу» має 245 депутатів, тоді як для ухвалення рішень потрібно мінімум 226 голосів. Через це у Верховній Раді немає коаліції, а існує так звана монобільшість президентської партії.

    Раніше лідерка партії «Голос» Кіра Рудик заявила про переговори з Офісом президента й партією «Слуга народу» про входження в правлячу коаліцію.Це викликало обурення у деяких депутатів «Голосу».

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що пропозиція про коаліцію у Верховній Раді «залишається на столі» в «Слуги народу».

    Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, з ким готова до союзу партія «Слуга народу».

    Читайте також інтерв'ю: Руслан Стефанчук: Прийде час, коли постане тема широкої коаліції
    Теги: Юлія Тимошенко Конституція партії партія Слуга народу Руслан Стефанчук парламент Кіра Рудик
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