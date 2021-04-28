Депутати Верховної Ради зібрали голоси за відставку Степанова

Максим Степанов повідомлення про наміри відправити його у відставку раніше назвав «черговими інформаційними хвилями», які тривають вже пів року

Максим Степанов повідомлення про наміри відправити його у відставку раніше назвав «черговими інформаційними хвилями», які тривають вже пів року

Для проведення позачергового засідання вдалося зібрати понад 150 підписів

Народні обранці сьогодні таки зібрали підписи для проведення позачергового засідання парламенту, де буде розглядатися питання звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Про це повідомив очільник фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Пам’ятаєте, як я анонсував збір підписів від «Голосу» за позачергове засідання щодо звільнення Степанова, коли оголосили карантин вихідного дня? Ось, нарешті необхідні 150+ підписів є. Позачергове за нашу постанову про відставку міністра охорони здоров’я відбудеться», – написав Железняк у телеграмі 28 квітня.

Дати засідання він не навів.

Напередодні чільник парламентського комітету з питань здоров’я зі «Слуги народу» Михайло Радуцький, а також кілька співрозмовників із монобільшості, наближених до Офісу президента, заявили, що Верховна Рада, найімовірніше, не розглядатиме відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова цього пленарного тижня.

«На сьогоднішній день ні в комітет, ні в Апарат Верховної Ради не надходило подання прем’єр-міністра про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Ми вважаємо, що безпосередній керівник має ініціювати таку історію. Навіть якщо таке подання з’явиться, то, я думаю, що це вже буде не цього тижня», – заявив Радуцький журналістам.

Водночас, за словами кількох співрозмовників, наближених до Офісу президента, питання відставки міністра Степанова наразі є гострим через недоліки у роботі міністерства щодо боротьби з коронавірусом.

Одним із можливих претендентів на посаду наступного міністра охорони здоров’я співрозмовники Радіо Свобода називають головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. На Банковій не коментували цих повідомлень.

Заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що ніяких зустрічей із можливими кандидатами фракція не проводила. «Думаю, у травні до питання відставки Степанова ще повернемося – тоді буде більше часу для зустрічей та обговорення, матимемо змогу подивитися звіти його роботи», – сказала Кравчук.

Степанов відреагував на інформацію про свою відставку та зазначив, що чутки про його відставку поширюються протягом останніх пів року.

Як повідомлялось, 27 квітня у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Верховна Рада планує найближчим часом відправити у відставку Степанова.

Нагадаємо, в Україні багато людей незадоволені діяльністю міністра охорони здоров'я, зокрема темпами вакцинації. Так, станом на ранок 27 квітня в Україні повністю вакцинували всього дев'ять осіб, що є одним з найнижчих показників у світі.

Також стало відомо, що в Україні 28 квітня працюватимуть 2127 пунктів щеплення від Covid-19. Їх відкривають при медзакладах, пункти облаштовані відповідно до вимог інфекційного контролю.







