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    Тема нової коаліції в Раді вже затихла – Корнієнко

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    У Верховній Раді немає коаліції, а є так звана монобільшість президентської партії - Тема нової коаліції в Раді вже затихла – Корнієнко
    У Верховній Раді немає коаліції, а є так звана монобільшість президентської партії
    Фото з відкритих джерел

    «Із «Батьківщиною» в нас серйозні програмні розходження», – Корнієнко

    Наразі «Слузі народу» не потрібно формувати широку коаліцію у Верховній Раді. Для ухвалення рішень вистачає голосів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    Корнієнко прокоментував розмови про коаліцію із «Батьківщиною» та іншими партіями.

    «Ця тема вже затихла. Юлія Володимирівна висунула низку вимог, які важко виконати, а «Голосу» зараз не до коаліції, з огляду на повідомлення преси. «ЄС» та ОПЗЖ – це наші два основні крайні опоненти, з якими ми такої коаліції просто не бачимо. З «Батьківщиною» в нас серйозні програмні розходження – земля, приватизація, зовнішнє управління… Групи «Довіра» та «За майбутнє»? З мажоритарниками простіше робити коаліцію, бо в них зрозумілі інтереси», – розповів він.

    За словами Корнієнка, розмови про коаліцію не потрібні, адже зараз є монокоаліція, у яку формально входить 248 депутатів, а «голосують, коли треба, 226» .

    Раніше перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що «Слузі народу» доведеться сформувати широку коаліцію заради змін до Конституції.

    Раніше лідерка партії «Голос» Кіра Рудик заявила про переговори з Офісом президента й партією «Слуга народу» про входження в правлячу коаліцію. Це викликало обурення у деяких депутатів «Голосу».

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що пропозиція про коаліцію у Верховній Раді «залишається на столі» в «Слуги народу».

    Нагадаємо, що у Верховній Раді немає коаліції, а існує так звана монобільшість президентської партії.

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    Теги: ЄС Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада партії партія Слуга народу партія Голос Олександр Корнієнко За майбутнє
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