  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    В «Слузі народу» розповіли, чи голосуватимуть за відставку Степанова

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Корнієнко заявив, що голосуватиме за відставку глави МОЗ - В «Слузі народу» розповіли, чи голосуватимуть за відставку Степанова
    Олександр Корнієнко заявив, що голосуватиме за відставку глави МОЗ
    Фото: Главком

    Корнієнко вважає, що депутати підтримають відставку Степанова

    Більшість фракції «Слуга народу» голосуватиме за відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це заявив в коментарі Радіо Свободаголова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    «Я голосуватиму (за відставку Степанова – ред.) і більшість фракції також. Скільки саме – визначимось в результаті фракції», – розповів Корнієнко.

    Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування радить парламенту на розсуд народних депутатів вирішувати, чи звільняти Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що основна причина звільнення – «незадовільні темпи вакцинації та постійне перенесення постачання вакцин проти Covid-19».

    Максим Степанов пояснив, що перемовини щодо постачання вакцин міністерство почало у липні 2020 року. Зрив поставок він пояснив ситуацією у світі, проте додав, що наразі виробники вакцин почали розраховувалися з Україною.

    Окрім прем'єра пропонує звільнити Степанова і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, президент Володимир Зеленський просив Степанова подати у відставку добровільно.

    Спікер Дмитро Разумков не виключив, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду питань про відставку, в тому числі і очільника МОЗ. Сам Максим Степанов раніше неодноразово відкидав критику на свою адресу і щодо роботи МОЗ в умовах пандемії.

    Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

    Читайте також:

    Теги: Верховна Рада Максим Степанов Олександр Корнієнко звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В «Слузі народу» розповіли, чи голосуватимуть за відставку Степанова