В «Слузі народу» розповіли, чи голосуватимуть за відставку Степанова

Корнієнко вважає, що депутати підтримають відставку Степанова

Більшість фракції «Слуга народу» голосуватиме за відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Я голосуватиму (за відставку Степанова – ред.) і більшість фракції також. Скільки саме – визначимось в результаті фракції», – розповів Корнієнко.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування радить парламенту на розсуд народних депутатів вирішувати, чи звільняти Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що основна причина звільнення – «незадовільні темпи вакцинації та постійне перенесення постачання вакцин проти Covid-19».

Максим Степанов пояснив, що перемовини щодо постачання вакцин міністерство почало у липні 2020 року. Зрив поставок він пояснив ситуацією у світі, проте додав, що наразі виробники вакцин почали розраховувалися з Україною.

Окрім прем'єра пропонує звільнити Степанова і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, президент Володимир Зеленський просив Степанова подати у відставку добровільно.

Спікер Дмитро Разумков не виключив, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду питань про відставку, в тому числі і очільника МОЗ. Сам Максим Степанов раніше неодноразово відкидав критику на свою адресу і щодо роботи МОЗ в умовах пандемії.

Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.