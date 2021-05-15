Слідом за міністром Степановим Covid-паспорти до 1 липня пообіцяв його ймовірний наступник

Наразі над українським документом про вакцинацію працює дві робочі групи

Дві робочі групи наразі працюють над впровадженням українського Covid-паспорту до 1 липня. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами.

«Україна бере участь у двох робочих групах з введення ковідних сертифікатів. Одна - від Всесвітньоїорганізації охорони здоровʼя (ВООЗ), друга – від Європейського союзу (ЄС), яка пропонує певні привілеї для вакцинованих осіб або людей з імунітетом в умовах карантинних обмежень. Тобто відвідувати концерти, кінотеатри, торгові центри тощо. Що конкретно – це ще не вирішено», – розповів Ляшко.

За його словами, поки усі дані про вакцинацію вносяться в електронну систему охорони здоров’я. Паралельно працює група спеціалістів з МОЗ, НСЗУ і Мінцифри, яка співпрацює з ВООЗ і ЄС і напрацьовує технічні моменти, які одразу після запровадження в Євросоюзі будуть введені і в Україні.

«Ми не будемо «білою вороною». Що буде затверджено ВООЗ – те буде і в нас, що буде в Євросоюзі – те буде і в нас... За словами міністра охорони здоров’я, з 1 липня ми готові запустити такі сертифікати», – сказав головний санлікар.

Він додав, що в Євросоюзі та Ізраїлі заявили, що будуть визнавати щеплення усіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ. Що стосується вакцини від Sinovac, то вона чекає на дозвіл ВООЗ.

«Ми відстежуємо це. Ми очікували, що цей дозвіл буде вже наприкінці квітня, потім - на початку травня. На початку травня з’явилося схвалення тільки щодо Sinopharm. Щодо Sinovac ще чекаємо, просто технічно ця перевірка зазвичай займає час. Але була заява в середині квітня від керівника відділу ВООЗ, що вони підтверджують ефективність цих обох китайських вакцин», – пояснив Ляшко.

Нагадаємо, що ввести Covid-сертифікати до 1 липня на початку травня пообіцяв міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому ввечері 14 травня стало відомо, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

Крім того, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що наступником Степанова може стати головний санітарний лікар Віктор Ляшко.