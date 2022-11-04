Головна Країна Політика
search button user button menu button

В Україні посилять кіберзахист: президент підписав закон

glavcom.ua
В Україні посилять кіберзахист: президент підписав закон
фото ілюстративне

Держспецзв’язку отримала нові повноваження для боротьби з хакерами

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон, який посилить сферу захисту критичної інфраструктури, повідомляє Держспецзв’язку.

Згідно з документом, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України виконуватиме функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури під час дії воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення чи скасування.

У Держспецзв’язку наголосили, що в умовах повномасштабної війни Росії проти України та постійних ворожих атак захист об’єктів критичної інфраструктури (ОКІ) та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (ОКІІ), які на них розміщені, є пріоритетними для держави.

«Вже триває робота над створенням переліку ОКІ. Також буде сформовано та наповнено реєстр об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Це дасть можливість проаналізувати рівень їхньої захищеності та посилити стійкість там, де необхідно, ефективніше виявляти загрози та запобігати їм, забезпечувати постійний і надійний захист таких об’єктів», – розповів голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

У повідомлені зазначено, що нові повноваження дозволять Держспецзв'язку покращити ефективну взаємодію з іншими суб’єктами національної системи захисту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у жовтні Держспецзв’язку опублікував правила, які допоможуть не потрапити у пастку кіберзлочинців:

Додамо, що Верховна Рада у державному бюджеті на 2023 рік збільшила видатки на сектор безпеки та оборони країни на 387 млрд грн. Згідно документу на фінансування адміністрації Держспецзв’язку виділено 1,3 млрд грн, з них оплата праці – 1,2 млрд грн.

Теги: президент інфраструктура кібератака Володимир Зеленський кібербезпека

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фіксуються перебої у роботі базових станцій мобільних операторів
Держспецзв'язку попередило про перебої з мобільним зв'язком та інтернетом
10 жовтня, 14:48
Як не стати кібержертвою
Як не потрапити на гачок інтернет аферистів: поради Держспецзв’язку
15 жовтня, 05:15
Чи безпечно відвідувати сайти в режимі анонімного перегляду
Чи безпечно відвідувати сайти в режимі інкогніто: роз'яснення Держспецзв’язку
18 серпня, 04:24

Політика

Коли гаранти Будапештського меморандуму виконають свої зобов’язання: пояснення посла
Коли гаранти Будапештського меморандуму виконають свої зобов’язання: пояснення посла
В Україні посилять кіберзахист: президент підписав закон
В Україні посилять кіберзахист: президент підписав закон
Призначено нову голову Держаудитслужби: що відомо про Басалаєву
Призначено нову голову Держаудитслужби: що відомо про Басалаєву
Закаєв: Після поразки в Україні має бути запроваджене зовнішнє управління Росією
Закаєв: Після поразки в Україні має бути запроваджене зовнішнє управління Росією
Військова допомога США: Резніков анонсував хороші новини
Військова допомога США: Резніков анонсував хороші новини
Дипломат пояснив, чого очікувати Україні від нового британського уряду
Дипломат пояснив, чого очікувати Україні від нового британського уряду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
183K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
64K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
61K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
54K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
26K
Ворог утричі збільшив інтенсивність бойових дій – тривожна заява Залужного

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту