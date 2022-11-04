В Україні посилять кіберзахист: президент підписав закон

Держспецзв’язку отримала нові повноваження для боротьби з хакерами

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон, який посилить сферу захисту критичної інфраструктури, повідомляє Держспецзв’язку.

Згідно з документом, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України виконуватиме функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури під час дії воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення чи скасування.

У Держспецзв’язку наголосили, що в умовах повномасштабної війни Росії проти України та постійних ворожих атак захист об’єктів критичної інфраструктури (ОКІ) та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (ОКІІ), які на них розміщені, є пріоритетними для держави.

«Вже триває робота над створенням переліку ОКІ. Також буде сформовано та наповнено реєстр об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Це дасть можливість проаналізувати рівень їхньої захищеності та посилити стійкість там, де необхідно, ефективніше виявляти загрози та запобігати їм, забезпечувати постійний і надійний захист таких об’єктів», – розповів голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

У повідомлені зазначено, що нові повноваження дозволять Держспецзв'язку покращити ефективну взаємодію з іншими суб’єктами національної системи захисту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у жовтні Держспецзв’язку опублікував правила, які допоможуть не потрапити у пастку кіберзлочинців:

Додамо, що Верховна Рада у державному бюджеті на 2023 рік збільшила видатки на сектор безпеки та оборони країни на 387 млрд грн. Згідно документу на фінансування адміністрації Держспецзв’язку виділено 1,3 млрд грн, з них оплата праці – 1,2 млрд грн.