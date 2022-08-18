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Чи безпечно відвідувати сайти в режимі інкогніто: роз'яснення Держспецзв’язку

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи безпечно відвідувати сайти в режимі інкогніто: роз'яснення Держспецзв’язку
Чи безпечно відвідувати сайти в режимі анонімного перегляду
фото із відкритих джерел

Режим анонімності не забезпечує користувачу цілковитої конфіденційності

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації пояснила, чи безпечно відвідувати сайти в режимі анонімного перегляду. Відповідну інформацію відомство опублікувало у Facebook.

Під час роботи в анонімному режимі (інкогніто) не зберігається історія переглядів вебсайтів, файли cookie, а також інформація, яку ви вводите при заповненні різних форм, отже, її не можна буде використати наступного разу для автозаповнення.

Зазначається, що режим анонімного перегляду корисно вмикати, коли ви працюєте на комп’ютері, який використовують також інші особи.

«Режим анонімного перегляду вебсайтів (або режим інкогніто) мають усі популярні браузери. Режим має свої переваги, проте не забезпечує користувачу цілковитої конфіденційності та не захищає від кібератак. Водночас інформацію про ваші дії все одно можуть отримати інтернет-провайдери, власники сайтів. Вона буде доступною системному адміністратору, якщо йдеться про робочий комп’ютер. А всі завантажені під час роботи в режимі інкогніто файли залишаються на пристрої», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації роз’яснили наскільки безпечно користуватися громадськими безплатними мережами Wi-Fi та що робити аби захистити свої особисті дані.

Щоб бути у безпеці та захистити свої дані, у Держспецзв’язку порадили дотримуватися кількох правил. Зокрема перевіряти мережу, не підключатися до невідомих точок Wi-Fi, якщо ви не знаєте, хто роздає зв’язок.

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Теги: інтернет

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