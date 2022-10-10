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Держспецзв'язку попередило про перебої з мобільним зв'язком та інтернетом

Надія Клочко
glavcom.ua
Держспецзв'язку попередило про перебої з мобільним зв'язком та інтернетом
Фіксуються перебої у роботі базових станцій мобільних операторів
фото з відкритих джерел

Оператори та екстрені служби працюють над відновленням роботи мереж

Масована ракетна атака російських окупантів територією України призвела до перебоїв у роботі мобільного інтернету та в деяких випадках мобільного зв'язку в різних регіонах країни. Про це йдеться у повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Зазначається, що нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як операторів, так і підприємств енергетичного сектора.

«Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій фіксує перебої у роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв'язку», – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 83 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

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Теги: мобільний зв’язок інтернет війна

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