Як не потрапити на гачок інтернет аферистів: поради Держспецзв’язку

Допис із посиланням на шахрайський сайт може бути розміщено навіть у місцевому новинному пабліку чи групі

Щодня сотні українців потрапляють у пастки кіберзлочинців. Самі того не підозрюючи самі дають доступ до персональних даних або допомагають зламати свій гаджет. Держспецзв'язку нагадав інтернет-користувачам прості правила безпеки, які допоможуть убезпечити власну інформацію.

Найпростіший спосіб поширити шкідливе програмне забезпечення чи скерувати користувача на шкідливий сайт, що краде персональні дані – повідомлення із вкладеними файлами та посиланнями.

Такі повідомлення зловмисники можуть надсилати на електронну скриньку, в приватні повідомлення у соціальних мережах та месенджерах, в SMS, чатах тощо.

Допис із посиланням на шахрайський сайт може бути розміщено навіть у місцевому новинному пабліку чи групі. У таких випадках часто використовують спекуляції на тему соціальних виплат начебто від держави для внутрішньо переміщених осіб та українців, які постраждали під час війни.

Тому аби не потрапити у пастку кіберзлочинців потрібно дотримуватися певних правил:

1. Довіряйте інформації лише з офіційних перевірених джерел:

верифіковані сторінки (із синьою галочкою) органів державної влади у соцмережах;

вебсайти органів державної влади, адреси яких обов’язково мають закінчуватися на «gov.ua».

2. Уважно перевіряйте адресата та вміст повідомлень

не переходьте за посиланнями та не завантажуйте файли від незнайомців;

отриману в повідомленні інформацію перевіряйте в інших джерелах та на офіційних сторінках державних органів.

3. Не вводьте жодних особистих даних, якщо не впевнені у безпечності сайту. Крім того, пам’ятайте, що https на початку адреси сайту свідчить про захищене з’єднання, http - не захищене (ваші дані та навіть паролі можуть бути викрадені).

4. Завантажуйте лише ліцензійне програмне забезпечення та додатки із офіційних сайтів розробника.

5. Не завантажуйте піратські копії програм. Краще знайдіть безкоштовну ліцензійну альтернативу.

6. Хочете скористатись чат-ботом - перевірте його за допомогою ботчекера.

7. Слідкувати за повідомленнями CERT-UA про розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та онлайн-шахрайства.

Нагадаємо, раніше Держспецзв'язку попереджало, що масована ракетна атака російських окупантів територією України призвела до перебоїв у роботі мобільного інтернету та в деяких випадках мобільного зв'язку в різних регіонах країни.