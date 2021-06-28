В Україні звання заслужених отримали 10 донорів і 21 лікар

Зеленький підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

Зеленський з нагоди Дня Конституції присвоїв почесні звання лікарям і донорам

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції присвоїв 21 особі почесне звання «Заслужений лікар України», а десятьом громадянам - «Заслужений донор України». Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Зокрема, звання «Заслужений лікар України» присвоєно завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня № 6» Галині Івановій; гендиректорові комунального некомерційного підприємства Київської облради «Київський обласний перинатальний центр» Олександру Качуру; завідувачам відділень Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Олександру Лисиці, Світлані Старенькій та Ірині Максаковій; старшому науковому співробітникові відділу, лікарю державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» Євгену Марушку та іншим.

Звання «Заслужений донор України» отримали четверо жителів Сум, троє мешканців Волинської області, двоє жителів Полтавщини та мешканець Житомирщини.

Президент присвоїв почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров'я України« директорові комунального закладу Львівської облради «Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти» Лесі Вовк і сестрі медичній комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної ради» Тетяні Горілчаній.

Звання «Заслужений працівник фармації України» отримала начальник управління Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталя Тахтаулова, «Заслужений журналіст України» - старший редактор товариства «Телерадіокомпанія Академ-ТВ» (м.Суми) Ольга Гордус.

Звання «Заслужений економіст України» присвоєно заступникові керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії Наталії Вадімовій; начальникові управління апарату Президії Національної академії медичних наук Любові Наумовій; заступникові директора Департаменту Державної служби фінансового моніторингу Любові ПІдгородецькій; професорові кафедри Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського (Київ) Сергію Сімаку; директорові Департаменту МВС Сергію Шевніну.

Президент також присвоїв ряду громадян інші почесні звання.

Президент Володимир Зеленський у День Конституції нагородив орденом Свободи посмертно колишніх депутатів Верховної Ради Віктора Мусіяку та Михайла Сироту, які входили до колективу авторів Конституції.