Народна підозра Зеленському, «відкрите небо» і урочисте засідання Ради. Головні новини 28 червня

Сьогодні, 28 червня, Рада провела урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України

«Главком» підготував найголовніші новини за 28 червня

Рада провела урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України, у Чорному морі стартували масштабні навчання Sea Breeze-2021, під Офісом президента проходить акція протесту «Дії Зеленського – зрада державних інтересів України», від початку кампанії в Україні зроблено майже 2,5 млн щеплень від коронавірусу, Рада ЄС схвалила підписання з Україною довгоочікуваної угоди, а у Туреччині українські туристи потрапили у ДТП. Такими були головні новини 28 червня.

Рада провела урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України

У понеділок, 28 червня, Верховна Рада України зібралась на урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України.

У президії Верховної Ради України голова ВР Дмитро Разумков, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук та заступник голови ВР Олена Кондратюк.

Голова Верховної Ради України оголосив, що в урочистому засіданні беруть участь: президент України Володимир Зеленський; народні депутати України дев’ятого та попередніх скликань; голови Верховної Ради України попередніх скликань; президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко; прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та члени Кабінету міністрів України; керівники судової гілки влади; судді Конституційного Суду України; голова Верховного суду; присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду; секретар Ради національної безпеки України, голови обласних рад; київський міський голова; предстоятелі Церков і релігійних організацій України; глави дипломатичних представництв іноземних держав та керівники представництв міжнародних організацій акредитованих в України; представники засобів масової інформації; інші офіційні особи.

Голова Верховної Ради України оголосив урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України відкритим.

У виконанні хору прозвучав Державний Гімн України.

Також у виконанні хору прозвучала «Молитва за Україну» М. Лисенка.

У сесійній залі було продемонстровано історичні кадри кінохроніки подій прийняття Конституції України, які відбулися 25 років тому. Разумков запросив воїнів Почесної варти внести Конституцію України. Воїн почесної варти розмістив Конституцію України біля трибуни зали засідань, перед столом президії на спеціальній підставці. Перед учасниками урочистого засідання виступив президент України Володимир Зеленський.

Народна підозра Зеленському

Близько 19 години під Офісом президента розпочалась акція протесту «Дії Зеленського – зрада державних інтересів України».

В заході беруть участь «Демократична сокира», Рух опору капітуляції» та інші патріотичні сили. Ініціатори акції закликають слідчі органи відкрити провадження у зв’язку з останнім зізнанням Зеленського щодо провалу спецоперації із затримання російських терористів з ПВК «Вагнер» минулого року.

Рух опору капітуляції запрошує долучитися до початку процедури громадського розслідування та суду в справі про заявлене особисто президентом Володимиром Зеленським свідоме припинення спільної таємної операції українських та західних спецслужб проти бойовиків з російської ПВК Вагнера та передачі ним конфіденційних відомостей білоруському правителю Олександру Лукашенку.

«Відкрите небо» з ЄС

Рада Європейського союзу схвалила підписання з чотирма країнами - Україною, Вірменією, Катаром і Тунісом - угод про спільний авіаційний простір.

«Сьогодні Рада дала добро на підписання трьох угод про авіацію сусідства - з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоди про Повітряний транспорт з Катаром», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дані угоди відкриють ринок повітряних перевезень, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів.

«Три угоди про сусідство знімуть ринкові обмеження щодо сусідніх країн ЄС і приєднають ці країни до внутрішнього авіаційного ринку ЄС, оскільки вони приймуть авіаційні стандарти ЄС і будуть застосовувати Авіаційні правила ЄС», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що рішення щодо України, Вірменії та Катару дозволяють застосовувати угоду на тимчасовій основі до завершення процедур, необхідних для її вступу в силу.

Очікується, що угоди будуть підписані восени цього року, а потім ратифіковані кожною державою-членом, Євросоюзом та іншою стороною.

Спочатку передбачалося, що угода між Україною та ЄС про відкрите небо може бути підписана до кінця 2020 року. Однак підписання документа відстрочили.

У Туреччині українські туристи потрапили у ДТП

Поблизу турецького міста Дідім в провінції Айдин сталася дорожньо-транспортна пригода. Серед пасажирів були одинадцять українських туристів. Аварія сталась ще 26 червня.

Зазначається, що п’ять українців отримали незначні травми. Їм одразу була надана медична допомога. Того ж дня їх виписали з лікарні. Страхова компанія покрила витрати на лікування.

«На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Туреччині підтримує зв’язок із турецькими правоохоронцями та туроператором. За попередньою версією, причиною ДТП стала помилка водія», - повідомив Ніколенко.

За інформацією турецького видання Egehaber, аварія сталася о 6 ранку. Мікроавтобус, який перевозив туристів, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з легковим автомобілем.

«Триває розслідування інциденту. За попередніми висновками, мікроавтобус із туристами виїхав на зустрічну смугу через те, що водій заснув за кермом», – додають у виданні.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 27 квітня, в Україні було щеплено проти коронавірусу 18631 особу. З них вакциновано першою дозою – 11041 людину, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 7590 осіб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 2484766 щеплень, з них отримали першу дозу – 1 904 878 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 579888 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Найбільшу кількість щеплень за 27 червня було проведено у Києві – 2879 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 315455 щеплень.

Sea Breeze-2021

У понеділок, 28 червня, в чорноморському регіоні розпочалися українсько-американські навчання Sea Breeze-2021, що організовуються Військово-морськими силами України і шостим оперативним флотом ВМС США.

У навчаннях візьмуть участь 5 тис. військових із 32 країн. Це найбільша кількість країн-учасниць в історії навчань.

До навчань залучені 32 кораблі, 40 літаків, 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

У ході навчань будуть відпрацьовуватися різні бойові сценарії, включаючи зіткнення десантних кораблів, маневри на суші, водолазні операції, морські операції з перехоплення, протиповітряну оборону, взаємодію в ході спеціальних операцій, протичовнову активність, а також пошуково-рятувальні операції.



