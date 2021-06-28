Перевантажений транспорт фіксуватимуть автоматично: Зеленський підписав закон

«Укртрансбезпеки» отримало право стягувати в судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, що порушують габаритно-вагові параметри

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю. Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» № 1534-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього червня 2021 року.

Документ покликаний законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів.

Також закон розширює повноваження Укртрансбезпеки» в частині здійснення габаритно-вагового контролю, зокрема надає їй право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, які порушують габаритно-вагові норми.

Крім того, документ встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Раніше Глава держави наголошував, що перевантажений автотранспорт, особливо в період збору врожаю, руйнує дорожню інфраструктуру, і йдеться не лише про старі дорогі – розбиваються навіть новозбудовані траси.

Тому він наголосив на важливості ухвалення документа, який захистить дороги від руйнування надміру навантаженими автомобілями та підвищить рівень безпеки дорожнього руху.

«Укртрансбезпека» отримало право стягувати в судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, що порушують габаритно-вагові параметри.

Згідно з документом, порядок проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) і порядок габаритно-вагового контролю визначає Кабмін.

«Укртрансбезпека» для виконання покладених на неї завдань і функцій має право отримувати інформацію з державних електронних інформаційних ресурсів, у тому числі з реєстру товарно-транспортних накладних.

Користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм залежно від відсотка перевантаження каратимуть такими штрафами:

до 2% включно - у розмірі 1700 гривень;

від 2% до 5% - у розмірі 5100 гривень;

від 5% до 10% - у розмірі 8500 гривень;

від 10% до 20% - у розмірі 17 тисяч гривень;

від 20% до 30% - у розмірі 34 тисяч гривень;

понад 30% - у розмірі 51 тисячі гривень.

Нова система автоматичної фіксації «габаритно-вагових» порушень працює наступним чином. Спеціальний комплекс WIM фіксує перевищення встановлених норм і надсилає дані до Центру обробки даних. Інспектор перевіряє їх, формує постанову та накладає електронний підпис. Після цього постанова друкуватиметься та надсилатиметься порушникові.

«Автоматизація збору даних мінімізує корупційні ризики та усуває вибіркове зважування транспортних засобів. Дані, зафіксовані за допомогою засобів фото і відеозйомки, зокрема в автоматичному режимі стануть підставою для накладання штрафів», – пояснюють в «Укравтодорі».

Перші «листи щастя» вже почали надходити власникам вантажівок. Але в «Укравтодорі» зазначають, що ця «пошта» поки що має ознайомчий характер. Реальну силу ця «щаслива кореспонденція» отримає коли відповідний закон (№ 3742) набуде чинності. Він вже схвалений Верховною Радою та очікує на підпис президента.

Нагадаємо, що в Україні вже рік також працюють комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Скільки за цей час камери встигли заробити на українських водіях, дивіться за цим посиланням.