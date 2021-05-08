В Україну повернувся політв’язень Чірній після 7 років російської колонії

Чірнія етапували на російсько-український кордон під наглядом озброєної охорони для примусової депортації

Засудженого в Росії за звинуваченням у підготовці терактів в Криму фігуранта «справи Олега Сенцова», викладача історії Олексія Чірнія звільнили, він повернувся в Україну. Про це омбудсмен України Людмила Денісова написала на своїй сторінці в Facebook.

«Довгих 7 років він відбував покарання через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму. Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації – в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону. Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області», – зазначає Денісова.

Також вона розповіла, що Чірнія етапували на російсько-український кордон під наглядом озброєної охорони для примусової депортації, не дозволивши йому поспілкуватися з матір'ю і батьком, які приїхали зустрічати його в Росію з анексованого Криму.

«Зараз він перетнув російсько-український кордон і прибув в українську частину пункту пропуску «Мілове» Луганської області. Окремо висловлюю подяку українським консулам за злагоджену роботу з супроводу нашого громадянина в Україні. Олексій, вітаю на Батьківщині!», – заявила омбудсмен.

Що відомо про Олексія Чірнія

У ніч на 9 травня 2014 року в Криму російські силовики затримали викладача історії Олексія Чірнія та звинуватили в нібито організації терактів у Криму разом з нині звільненими українським режисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим і анархістом Олександром Кольченко.

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив 21 квітня 2015 року Чірнія до семи років ув'язнення в колонії суворого режиму.