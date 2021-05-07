Дівчину, яка назвала українців «бидлом», зупиняли п’яною за кермом. Справу «зам’яли» (документ)

Дівчину «з явними ознаками алкогольного сп’яніння» зупинили патрульні у 2020 році

Доньку судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової, яка зганьбилася заявою про Крим та приїзд російського репера Басти, зупиняли п’яною за кермом, але вона так і не відповіла перед законом. Про це на свій сторінці у Facebook повідомила журналістка Євгенія Моторевська, опублікувавши скріншоти постанови суду.

За інформацією журналістки, дівчину «з явними ознаками алкогольного сп’яніння» зупинили патрульні у 2020 році.

Тоді на неї склали адміністративний протокол, але в суді, де працює її матір із вітчимом, відповідну справу щодо цього інциденту закрили.

«Справа потрапила в той самий суд, де чинять правосуддя її мама та вітчим Віктор Кицюк. Колега її батьків, інший сумновідомий суддя Карабань дівчину карати не став. Пані навіть не спромоглася прийти до суду, лише надала письмові пояснення. Вказала, що на машині не їхала, а лише грілася в ній, а перезбуджена була, бо посварилася з хлопцем. Судді цих пояснень дівчини вистачило, аби закрити справу», – зазначила журналістка.

Нагадаємо, в мережі спалахнув скандал через заяву доньки судді Печерського райсуду Києва, яка висловилась про окупацію кримського півострова та приїзд до столиці репера Басти. Дівчинва, зокрема, засумнівалася в приналежності Криму Україні.