Сім років колонії ні за що. Росія звільнила українського політв'язня Чирнія

Чирній відбував покарання через начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму

Після семи років колонії через незаконний вирок суду за нібито підготовку терактів на території окупованого Росією Криму Російська Федерація звільнила українського політв’язня Олексія Чирнія. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

«Довгих 7 років він відбував покарання через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму. Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації – в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону. Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму № 15, що у місті Батайську Ростовської області», – зазначила Денісова.

За її словами, під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, адвокати кримського активіста Олега Прихидька подадуть скаргу до Європейського суду з прав людини щойно російська система винесе вирок українському політв'язню.

Раніше повідомлялося, що українець Гліб Шаблій, який провів понад чотири роки в ув‘язненні в Росії, повернувся додому. Шаблія засудили до п'яти років колонії за ч.1 ст. 223.1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою) і ч.1 ст. 222.1 КК Росії (незаконне придбання і зберігання вибухових речовин і вибухового пристрою) на п'ять років колонії.

В окупованому Криму «суд» подовжив до 2 червня тримання під вартою двох кримських татар, затриманих у липні минулого року. Київський районний суд подовжив термін тримання під вартою двом політв'язням – Аліму Суф'янову і Сейрану Хайредінову.