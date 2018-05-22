Соратник Саакашвілі уклав угоду зі слідством

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Северіон Дангадзе уклав угоду зі слідством

Оформлення угоди про визнання провини буде на закритому судовому засіданні, заявив Сакварелідзе

Cоратник Михайла Саакашвілі Северіон Дангадзе уклав угоду зі слідством.

Про це повідомили у партії «Рух нових сил».

«Влада задіяла весь адміністративний ресурс аби репресіями та погрозами змусити Северіона Дангадзе підписати брехливі покази та йти на так звану «угоду зі слідством», - стверджують в «РНС».

За словами одного з лідерів «РНС» Давіда Сакварелідзе з посиланням на СБУ, оформлення угоди про визнання провини буде на закритому судовому засіданні.

«І чому на закритому (засіданні, - ред.) ніхто не пояснює. До закінчення слідства і передачі справи в суд залишилося кілька днів, тому вони поспішали зламати хлопця. Реально в справі нічого не було і вони боялися відправляти в такому вигляді в суд», - вважає Сакварелідзе.

Наприкінці лютого Апеляційний суд Києва залишив під вартою Северіона Дангадзе, керівника Київського обласного відділення очолюваної Михайлом Саакашвілі партії «Рух нових сил», громадянина України. Як повідомляла тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінували статтю 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності ) та статтю 110 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

На початку грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов, ймовірно, Северіона Дангадзе та представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках чоловіки домовляються про фінансування бізнесменом масових акцій протесту в Україні.

Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництву з членами організованого злочинного угрупування.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.