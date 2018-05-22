Сьогодні Рада розгляне законопроект про Антикорупційний суд

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Парламентарі мають розглянути проект закону про Антикорупційний суд вже у другому читанні

Верховна Рада у вівторок планує розпочати розгляд у другому читанні президентського законопроекту про Антикорупційний суд.

Про це йдеться у порядку денному Ради, оприлюдненому на сайті парламенту.

Першим блоком у вівторок передбачено розгляд питань аграрної політики, зокрема законопроекту №7060 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності».

На повторне перше читання винесено допрацьований проект закону №6049-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні».

Після цього ВР має намір включити до порядку денного сесії ряд законопроектів, зокрема президентський проект №8265 «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України».

Наступним блоком парламентарії планують розглядати питання національної безпеки та оборони. Для початку Рада має ухвалити у другому читанні законопроект №5512 «Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад)». Далі народні обранці розглядатимуть проект закону №6697 «Про внесення змін до Законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/або державою окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку».

Далі парламент має намір розпочати розгляд у другому читанні проекту закону №7440 «Про Вищий антикорупційний суд», внесений президентом України Петром Порошенком у грудні 2017 року.

Перше читання у вівторок може пройти законопроект №8114 «Про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян України, постраждалих внаслідок воєнних дій, місце проживання яких є територія Донецької та Луганської областей де органи державної влади України здійснюють свої повноваження)».

Окрім того, пленарного вівторка Рада планує розглянути законопроект №6677 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування».