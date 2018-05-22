Зозуля та Безус – жахіття для суперників команд українців. Європейські ЗМІ про наших за кордоном

Роман Зозуля

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українців за минулий вікенд

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Голкіпер іспанського клубу вищого дивізіону Максим Коваль, орендований у київського «Динамо», провів другий матч у складі «турків». Наш футболіст вийшов у стартовому складі свого клубу в матчі останнього туру Примери проти «Валенсії» й був замінений на 83-й хвилині. «Депортиво» програв на виїзді з рахунком 1:2. Коваль пропустив два м’ячі з чотирьох ударів в отвір воріт його команди й наприкінці планово (за словами наставника «турків», колишнього партнера Андрія Шевченка в «Мілані», нідерландця Кларенса Зеєдорфа, це було потрібно для того, щоб дух гри відчув інший воротар команди) був замінений на третього голкіпера команди, поляка Пшемислава Титоня. Є немала вірогідність, що «Депортиво» не буде залишати українця в себе, то ж влітку він повернеться в табір нашої столичної команди.

Щодо виступу Коваля в матчі проти «Валенсії», варто сказати, що іспанські ЗМІ в своїй оцінці дій Максима були, як правило, солідарні. Коваль гру провів радше невдало. Так, видання El Desmarque Максиму поставило чотири бали (найнижча оцінка в команді, разом із двома центральними півзахисниками) й написало наступне:

«…Ковалю не можна поставити більше «четвірки». Вся команда провела дуже блідий матч. Макс в першій половині зустрічі нечасто вступав у гру, а у другій половині йому довелося працювати набагато більше. Коваль не зміг виручити в жодному з епізодів, коли міг, а то й мусив це зробити. Його гра не вселяє упевненості в захисників. Коваль часто перебуває в напівпозиції, виходячи з воріт, проте не йде на зближення з нападниками. Через це він «втрачає» ворота…»

Хавбек бельгійського клубу вищого дивізіону цієї країни Ліги Жупілє, гравець «Сент-Трюйдена» Роман Безус, продовжує радувати шанувальників українського футболу. Так, «Сент-Трюйден» в останньому турі групи з шести команд, які вели боротьбу за вихід у Лігу Європи, вдома зіграв унічию з «Локереном» (1:1). Безус прогнозовано вийшов у стартовому складі «синьо-жовтих», провів на полі 77 хвилин, а головне – відзначився забитим м’ячем. «Сент-Трюйден» відкрив рахунок на 29 хвилині після удару нашого хлопця. Результативна серія Романа досягла позначки дев’яти матчів. Протягом цього періоду він забив чотири м’ячі й виконав сім гольових передач. І нехай через чотири хвилини «Локерен» зумів відігратися, Роман свою справу зробив… Варто сказати, що за підсумками останнього етапу чемпіонату Бельгії «Сент-Трюйден» набрав 17 очок і зайняв друге місце в своїй шістці. Доробок Безуса за увесь сезон 2017/18 складає шість голів та вісім результативних передач.

Автори Sporza очікувано в захваті від чергового звершення Романа, й про його гру написали наступне:

«…Отримавши передачу з лівого флангу на 11 метрів, з «позначки» Безус пробив безжально. Це не був пенальті, проте цей гравець був таким же точним, як і вмілим. Зважаючи на тривалість вражаючої ігрової форми Безуса, не можна не сказати, що багато в чому жахіття опонентів «Сент-Трюйдена», на превелике для них щастя, закінчилися…»

Форвард клубу другого за значенням дивізіону Іспанії Сегунди, нападник «Альбасете» Роман Зозуля черговий матч у складі свого колективу може записати собі в однозначний актив. Роман зумів вразити ворота опонента в поєдинку в рамках 40-го ігрового кола Сегунди проти «Сарагоси» (1:4, поразка команди Зозулі). Колишній гравець київського «Динамо» та «Дніпра» вийшов у стартовому складі, а на 22-й хвилині зумів зрівняти рахунок у матчі (Романа замінив партнер на 71-й хвилині). Зозуля забиває в другому матчі поспіль. В минулому турі він зрівняв рахунок у грі з «Вальядолідом»… Наразі «Альбасете» посідає 15-ту позицію в таблиці про ранги з 47-ма очками в активі. В поточному сезоні нападник провів 28 матчів у складі іспанського клубу, протягом яких вразив ворота суперників дев’ять разів і зробив три результативні передачі.

В кореспондентів Marca від гри Романа враження наступні:

«...Зозуля чудово використав люб’язно наданий йому захисниками суперника простір і, не зустрівши опору захисника «Сарагоси», пробив більярдно точним, нехай і не дуже сильним, низовим ударом… Зозуля знову набрав непогану форму, і це не дуже добра новина для опонентів «Альбасете»…»

Максим Салівон, для «Главкома»