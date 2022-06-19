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    Політика

    Безмитна торгівля з Британією та скасування військового збору: Рада ухвалила низку законів

    Верховна Рада 19 червня зібралася на пленарне засідання - Безмитна торгівля з Британією та скасування військового збору: Рада ухвалила низку законів
    Верховна Рада 19 червня зібралася на пленарне засідання
    фото: Голос України

    Народні депутати забезпечили вихід України з угод СНД та з державою-агресором

    Верховна Рада України під час пленарного засідання 19 червня ухвалила ряд законів та постанов. Про це повідомила депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. На своїй сторінці у Facebook вона перерахувала ухвалені документи:

    • постанову №7471 – схвалили Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів держав-членів ЄС із закликом підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи;
    • постанову №7430 – схвалили Звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав щодо припинення дії договорів із РФ про уникнення подвійного оподаткування;
    • постанову №7450 – схвалили Звернення Верховної Ради України та засудили дії РФ, спрямовані на викрадення та примусове вивезення українських дітей;
    • закони №0149, 0093, 0103, 0141, 0147 – забезпечили вихід України з угод СНД та з державою-агресором;
    • закон №0155 – дамо «зелене світло» безмитній торгівлі з Великою Британією;
    • закон №7417 – стабілізували діяльність Українського культурного фонду як важливої установи розвитку сфери культури;
    • закон №7432 – скасували військовий збір для бійців на передовій на час дії воєнного стану;
    • закон № 7459 – заборонили імпорт видавничої продукції з Росії та Білорусі, видання і продаж книг авторства громадян РФ;
    • закон №7273-д – заборонили публічне виконання фонограм авторів і виконавців – громадян Росії, збільшимо частку української мови в радіо- та телеефірі;
    • закон №7328 – відтермінували електронізацію скарг в публічних закупівлях;
    • закон №7293 – покращили функціонування системи професійної освіти в умовах воєнного стану;
    • закон №6287 – передбачили підтримку книгарень, що продають книжки українською мовою, а також державні сертифікати на купівлю книг для дітей;
    • закон №7337 – усунули дискримінацію отримувачів пенсії;
    • закон №7325 – надали право КМУ визначати тривалість навчального року.

    Крім того, було прийнято за основу:

    • законопроєкт №7310 – спростимо встановлення фактів народження та смерті осіб в умовах воєнного чи надзвичайного стану;
    • законопроєкт №7398 – забезпечимо вимоги цивільного захисту під час планування та забудови територій.

    Раніше Верховна Рада заборонила виконання російської музики в українських медіа та громадському просторі.

    Крім того, Верховна Рада 19 червня під час засідання ухвалила рішення про вихід з низки угод із Росією та організацією Співдружності незалежних держав.

    Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів. Згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян РФ – жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.

    Теги: ЄС росія окупанти Верховна Рада війна імпорт закон документи викрадення СНД Україна Facebook окупація час #stoprussia
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    Безмитна торгівля з Британією та скасування військового збору: Рада ухвалила низку законів