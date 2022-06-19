Безмитна торгівля з Британією та скасування військового збору: Рада ухвалила низку законів
Народні депутати забезпечили вихід України з угод СНД та з державою-агресором
Верховна Рада України під час пленарного засідання 19 червня ухвалила ряд законів та постанов. Про це повідомила депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. На своїй сторінці у Facebook вона перерахувала ухвалені документи:
- постанову №7471 – схвалили Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів держав-членів ЄС із закликом підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи;
- постанову №7430 – схвалили Звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав щодо припинення дії договорів із РФ про уникнення подвійного оподаткування;
- постанову №7450 – схвалили Звернення Верховної Ради України та засудили дії РФ, спрямовані на викрадення та примусове вивезення українських дітей;
- закони №0149, 0093, 0103, 0141, 0147 – забезпечили вихід України з угод СНД та з державою-агресором;
- закон №0155 – дамо «зелене світло» безмитній торгівлі з Великою Британією;
- закон №7417 – стабілізували діяльність Українського культурного фонду як важливої установи розвитку сфери культури;
- закон №7432 – скасували військовий збір для бійців на передовій на час дії воєнного стану;
- закон № 7459 – заборонили імпорт видавничої продукції з Росії та Білорусі, видання і продаж книг авторства громадян РФ;
- закон №7273-д – заборонили публічне виконання фонограм авторів і виконавців – громадян Росії, збільшимо частку української мови в радіо- та телеефірі;
- закон №7328 – відтермінували електронізацію скарг в публічних закупівлях;
- закон №7293 – покращили функціонування системи професійної освіти в умовах воєнного стану;
- закон №6287 – передбачили підтримку книгарень, що продають книжки українською мовою, а також державні сертифікати на купівлю книг для дітей;
- закон №7337 – усунули дискримінацію отримувачів пенсії;
- закон №7325 – надали право КМУ визначати тривалість навчального року.
Крім того, було прийнято за основу:
- законопроєкт №7310 – спростимо встановлення фактів народження та смерті осіб в умовах воєнного чи надзвичайного стану;
- законопроєкт №7398 – забезпечимо вимоги цивільного захисту під час планування та забудови територій.
Раніше Верховна Рада заборонила виконання російської музики в українських медіа та громадському просторі.
Крім того, Верховна Рада 19 червня під час засідання ухвалила рішення про вихід з низки угод із Росією та організацією Співдружності незалежних держав.
Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів. Згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян РФ – жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.