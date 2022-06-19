Ще один ляпас. Токаєв нагадав Путіну, як Україна постачала зерно та кадри Росії

Президент Казахстану під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив Путіну, що «всі колишні радянські керівники вийшли з України»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час Петербурзького міжнародного економічного форуму нагадав російському диктатору Володимиру Путіну, що саме Україна була житницею й кузнею кваліфікованих кадрів в Радянському союзі. Саме про це написали в релізі форуму на сайті Кремля.

«Те, що відбувається з цією країною, звичайно, викликає дуже сумні асоціації. Тим більше ми пам'ятаємо: за радянських часів Україна була житницею Радянського Союзу, промислово розвиненою республікою і, зрештою, постачальником кадрів для Кремля», – заявив Токаєв.

Президент Казахстану також втер носа Путіну, наголосивши, що «всі колишні радянські керівники вийшли з України».

Варто зауважити, що це не перша гучна заява Токаєва на підтримку України. Так, під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін, Токаєв заявив, що не визнаватиме «квазідержавних територій», якими, на його погляд, є Луганськ і Донецьк.

«Ми не визнаємо ані Тайвань, ані Косово, ані Південну Осетію, ані Абхазію. І, по всій видимості, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк», – додав Токаєв.

Путін був шокований такою заявою президента Казахстану.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що його країна поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.