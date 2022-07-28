Верховний суд на початку війни знищив секретні документи у резонансних справах

Слідом за ДБР факт зниження секретних документів визнав і Верховний суд

«Главком» отримав документальне підтвердження того, що у перші дні війни у стінах Верховного суду України було знищено матеріали резонансних судових справ. У відповіді на запит «Главкому» начальниця відділу режимно-секретної роботи Верховного суду Ірина Товстоног повідомила, що 25 лютого 2022 року її працівники знищили секретні матеріали. Йдеться про документи, що містили державну таємницю.

Точна кількість документів не вказується, але відомо, що вони фігурували у 133 адміністративних справах, які розглядає Верховний суд. Протягом 2018-2022 років ці документи надали Кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони, Служба безпеки України та Нацполіція на виконання ухвал Верховного суду.

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Начальниця «секретки» запевнила: знищення документів відбувалося за відповідними інструкціями. А рішення утилізувати секретні папери ухвалювалося з огляду на те, що бої могли точитися поблизу приміщення суду, в урядовому кварталі.

Відновити документи можна буде за умови, що первинні розпорядники (СБУ, РНБО, Нацполіція) зможуть їх повторно надати.

Про те, документи з яких саме справ було утилізовано, у Верховному суді не повідомляють. Водночас із ухвали Верховного суду, який розглядає позов народного депутата Віктора Медведчука до президента Володимира Зеленського, відомо, що у цій справі, зокрема, були знищені документи. Кум Путіна судиться через санкції, які на нього та його дружину-мільярдерку Оксану Марченко наклала Рада нацбезпеки і оборони у лютому 2021 року.

«25 лютого 2022 року, у зв’язку із виникненням реальної загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації та відсутності можливості їх вивезення у безпечне місце, матеріальні носії секретної інформації, які були на зберіганні у відділі режимно-секретної роботи Верховного суду (у тому числі матеріали судових справ та додаткові матеріали до них), знищено», – йдеться в ухвалі.

Ілюструє, наскільки секретну інформацію містили справи, ситуація з уже колишнім суддею Миколою Гусаком, у якого за плечима 32 роки стажу. Він потрапив до складу колегії суддів, котрі розглядали «санкційні» справи подружжя Медведчука-Марченко, однак змушений був взяти самовідвід в обох справах. Причина – він не мав відповідного спецдопуску до матеріалів, що містять державну таємницю.

У цілому ж, станом на 13 липня 2022 року на розгляді Верховного суду знаходилося 196 справ про визнання протиправними і скасування указів президента щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Водночас суд виніс вердикт у 33 «санкційних» справах, у тому числі сім – з початку війни.

Нагадаємо, розслідування «Главкому», «Радіо Свобода» та «Настоящего времени» стали підставою для внутрішньої перевірки в Державному бюро розслідувань. Йдеться про знищення частини документів у резонансних провадженнях працівниками ДБР.