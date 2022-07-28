Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Що згоріло у Верховному суді 25 лютого?

Віталій Тараненко Сьогодні, 09:36 glavcom.ua
Що згоріло у Верховному суді 25 лютого?
У перші дні війни у Верховному суді було знищено секретні документи, які були частиною санкційних справ
колаж: glavcom.ua

Слідом за ДБР факт знищення секретних доказів у 133 справах визнав Верховний суд

Гучний скандал, спровокований інформацією про знищення Державним бюро розслідувань секретних матеріалів, отримав продовження. Цього разу мова про Верховний суд. «Главком» отримав документальне підтвердження того, що у перші дні війни у стінах цієї установи було ліквідовано матеріали резонансних судових справ.

Зокрема, «25 лютого 2022 року, у зв’язку із виникненням реальної загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації та відсутності можливості їх вивезення у безпечне місце, матеріальні носії секретної інформації, які були на зберіганні у відділі режимно-секретної роботи Верховного суду (у тому числі, матеріали судових справ та додаткові матеріали до них), знищено». Це цитата із ухвали Верховного суду, який розглядає позов народного депутата Віктора Медведчука до президента Володимира Зеленського. Кум Путіна судиться через санкції, які на нього та його дружину-мільярдерку Оксану Марченко наклала Рада нацбезпеки і оборони у лютому 2021 року.

Як рішення про утилізацію таємних документів може вплинути на подальший перебіг справ у Верховному суді, розбирався «Главком».

Був ризик, що бої точитимуться біля суду

Будівля Верховного суду знаходиться у центрі столиці, на Печерську. Лише квартал відділяє її від Банкової, де розташований Офіс президента.

«На початку війни ситуація у столиці була дуже непростою і частина суддів Верховного суду вивозили свої сім’ї на безпечну територію. Я теж евакуював сім’ю. Однак із другої половини березня Верховний суд почав відновлювати роботу, а з квітня вже у повному обсязі повернувся до виконання обов'язків», – розповів голова Верховного суду Всеволод Князєв.

Виходячи з даних судового реєстру, у перший день повномасштабної війни (24 лютого) Верховний суд видав декілька десятків постанов та ухвал. 25 лютого – всього три ухвали. Потім була велика перерва і лише 23 березня установа поступово повернулася до функціонування в умовах війни.

У відповіді на запит «Главкома» начальниця відділу режимно-секретної роботи Верховного суду Ірина Товстоног повідомила, що 25 лютого 2022 року її працівники знищили секретні матеріали. Йдеться про документи, що містили державну таємницю. Точна кількість документів не вказується, але відомо, що вони фігурували у 133 адміністративних справах, які розглядає Верховний суд. Протягом 2018-2022 років ці документи надали Кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони, Служба безпеки України та Нацполіція, на виконання ухвал Верховного суду.

Начальниця «секретки» запевнила: знищення документів відбувалося за відповідними інструкціями. А рішення утилізувати секретні папери ухвалювалося з огляду на те, що бої могли точитися поблизу приміщення суду, в урядовому кварталі.

«У квітні поточного року, в інтерв’ю журналісту видання Time Саймону Шустеру, президент розповів про висадку російських ударних груп у центрі Києва, в урядовому кварталі та штурм Офісу президента України (неподалік Верховного суду) у перші дні війни», – наводять аргументи у Верховному суді

(для перегляду – натисніть на документ)

Ірина Товстоног не дарма наголошує на дотриманні усіх інструкцій, адже з часом дії працівників суду, які знищували документи, можуть стати предметом розслідування.

Адвокатка і голова громадської організації «Громадський люстраційний комітет» Тетяна Козаченко у коментарі «Главкому» зауважує, що у разі службового чи іншого розслідування обставин знищення документів визначатиметься не тільки дотримання працівниками суду усіх інструкцій, а й те, чи було цим заподіяно реальну шкоду розслідуванням справ.

«На жаль, система сама себе захищає. Непублічна природа  питань щодо секретної інформації не дає можливості або надзвичайно ускладнює стороннім  особам можливість з’ясувати, проаналізувати такі дії щодо доцільності, неупередженості та невибіркованності підходу», – додає експертка.

Знищені документи містили державну таємницю

Про те, документи з яких саме справ було утилізовано, у Верховному суді не повідомляють. Аби проілюструвати, наскільки секретну інформацію вони містили, звернімося до вже згаданої на початку статті ухвали Верховного суду. Наприклад, вже колишній суддя Микола Гусак, у якого за плечима 32 роки стажу, потрапив до складу колегії суддів, котрі розглядали «санкційні» справи подружжя Медведчука-Марченко, однак змушений був взяти самовідвід в обох справах. Причина – він не мав відповідного спецдопуску до матеріалів, що містять державну таємницю. 

У цілому ж, станом на 13 липня 2022 року на розгляді Верховного суду знаходилося 196 справ про визнання протиправними і скасування указів президента щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Водночас суд виніс вердикт у 33 «санкційних» справах, у тому числі сім – з початку війни.

Чи можливо відновити документи

Питання «Главкома» про те, чи підлягають відновленню знищені документи, і як неможливість відновлення позначитиметься на справах, у Верховному суді залишили без відповіді. Суддя Октябрського райсуду Полтави Лариса Гольник, коментуючи цю ситуацію для «Главкома», підмітила цікаву деталь: виявляється, що у березні 2022-го Верховний суд затвердив рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту або суду. У них пункт про знищення документів із державною таємницю стоїть не першим. Насамперед, згідно з рекомендаціями, працівники суду повинні забезпечити вивезення найбільш важливих (резонансних) справ.

«Тобто наголос робиться на евакуації справ. Чому таких умов не створили? Незрозуміло. Більше того, 23 лютого я перебувала у Києві на засіданні Етичної ради (захід відбувся у залі судових засідань Верховного суду, – «Главком») і до мене дійшла інформація, що суддям Верховного суду видали на руки особові справи. Значить, вони знали, коли почнеться війна», – наголосила Гольник.

Відновити документи, на думку судді, можна буде за умови, що первинні розпорядники (СБУ, РНБО, Нацполіція) зможуть їх повторно надати. Звісно, якщо вони, як і ДБР та Верховний суд, також їх не знищили...

Нагадаємо: розслідування «Главкома», «Радіо Свобода» та «Настоящего времени» стали підставою для внутрішньої перевірки в Державному бюро розслідувань. Йдеться про знищення частини документів у резонансних провадженнях працівниками ДБР. Зокрема, після публікацій матеріалів журналістами Державне бюро розслідувань вийшло з пресрелізом, в якому відкидало будь-яку інформацію про знищення документів, називаючи її маніпуляцією журналістів. Однак вже через тиждень ДБР все ж визнало факт знищення документів, хоч повідомлення в ЗМІ продовжує називати «інформаційною атакою проти ДБР».

Віталій Тараненко, «Главком»

Читайте також:
Теги: СБУ РНБО скандал Державне бюро розслідувань Верховний Суд України

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костянтин Грищенко – міністр  закордонних справ часів Януковича
«Харківські угоди». ДБР оголосило підозру двом ексміністрам
25 липня, 14:17
Знищено частину таємних документів у резонансних справах
Офіс Генпрокурора офіційно підтвердив: ДБР знищило деякі секретні матеріали
9 липня, 05:45
Суди вже наклали арешт на 80 об’єктів нерухомості
Арештовано 80 об’єктів: ДБР викрило схему розкрадання майна профспілок
Вчора, 12:42

Події в Україні

Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Публікації

Станом на 27 липня Росія втратила в Україні понад 40 тис. своїх військових
12 втрат Росії. Чого позбулися наші сусіди, крім солдатів та совісті
Вчора, 21:30
Андрій Костін був безальтернативною кандидатурою на керівника Офісу генпрокурора
«Я від Єрмака»? Досьє на нового генпрокурора
Вчора, 16:43
«Золотий мільярд» концентрує в собі багато важливих ознак темної пострадянської Росії
Теорія «золотого мільярда». Як її експлуатує Путін
Вчора, 11:40
Встановлені місця поховань дагестанців, загиблих в Україні, більшість із них – вихідці з гірських районів республіки
За що вмирають дагестанці в Україні? Велика трагедія гірського народу
26 липня, 10:10
Попри підписану «зернову угоду» російська загроза для українського експорту нікуди не поділася
Підводне каміння «зернового коридору»
25 липня, 12:05

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
47K
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
44K
РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб
31K
Контроль за зброєю. Міноборони пояснило, чому нова система – горе для окупантів
13K
На Київщині пролунали вибухи
10K
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту