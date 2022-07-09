Офіс Генпрокурора офіційно підтвердив: ДБР знищило деякі секретні матеріали

Йдеться про папери у справах Майдану та Харківських угод – журналістка

Українська журналістка Ірина Ромалійська 8 липня у Facebook опублікувала відповідь Офісу генерального прокурора України (ОГПУ) на свій журналістський запит. У документі підтверджують, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) знищили таємні матеріали деяких резонансних кримінальних проваджень. Раніше у ДБР заперечували факт знищення даних.

«Повідомляємо, що згідно з інформацією Державного бюро розслідувань, яка є у розпорядженні Офісу генерального прокурора, окремі матеріальні носії секретної інформації у запитуваних вами кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищені управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань», – ідеться у документі.

У відповіді ОГПУ на запит Ромалійської зазначено також, що прокурори у вказаних кримінальних провадженнях не давали згоди на знищення цих матеріалів.

«На теперішній час прокурорами та слідчими здійснюються заходи, спрямовані на відновлення знищених матеріальних носіїв секретної інформації, шляхом встановлення та витребування примірників, які зберігалися в інших установах», – пишуть в ОГПУ.

Ромалійська вказала, що знищили частину матеріалів щодо розслідувань, які стосувалися, зокрема, підписання Харківських угод, «вугільної справи» Медведчука, справи про причетність колишнього голови СБУ Якименка до розстрілів на Майдані, справи про доведення до зубожіння української армії (підозрювані – Янукович, Замана, Лебедєв, Саламатін), справ, де фігурує Порошенко (виготовлення військових кораблів на «Кузні на Рибальському», призначення Семочка заступником СЗР, наказ щодо проходження кораблів через Керченську протоку).

«У пресслужбі ДБР сьогодні доволі грубо казали, що я брешу і маніпулюю. Але – ні. Тепер це (знищення матеріалів – ред.) офіційно підтверджує Офіс генерального прокурора України, відповідаючи на мій запит», – пише журналістка.

Раніше у ДБР усі звинувачення заперечували як маніпулятивні й такі, що не відповідають дійсності.

«Державне бюро розслідувань повідомляє, що жодна із зазначених справ не знищена. Усі матеріали збережено, а провадження розслідуються відповідно до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни. Навіть більше, деякі «знищені», на думку журналістів, провадження вже завершені і передані в суд за останні три місяці», – ішлося у коментарі Держбюро щодо розслідування Ромалійської.

Нагадаємо, Ромалійська 7 липня заявила у Facebook, що слідчі ДБР знищили матеріали щодо низки резонансних кримінальних проваджень. Журналістка, посилаючись на отриману від джерел у правоохоронних органах внутрішню доповідну записку одного із силових органів, стверджувала, що 24 лютого о 1.30 із центрального офісу ДБР у Києві вивезли і згодом знищили таємні матеріали. За її даними, знищення матеріалів санкціонував директор ДБР Олексій Сухачов.