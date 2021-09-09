Віцепрем'єр Резніков здійснить візит у Кишинів

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков їде до Молдови

Резніков у Кишиневі зустрінеться віцепрем'єром Молдови із реінтеграції Владиславом Кульмінським

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков 10 вересня здійснить візит в Кишинів, передає «Главком».

У офісі Олексія Резнікова підтвердили «Главкому» запланований візит віцепрем'єр-міністра до столиці Молдови.

«Він відлітає в Кишинів сьогодні ввечері, і завтра буде в Молдові», – розповіли «Главкому».

Як повідомляють джерела в уряді Молдови, Резніков у Кишиневі зустрінеться зі своїм молдовським візаві Владиславом Кульмінським.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером.

Зазначимо, Зеленський у Молдові закликав збільшити присутність сил НАТО у Чорному морі.

Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та спікер парламенту Молдови Ігор Гросу під час зустрічі обговорили посилення співпраці між країнами.