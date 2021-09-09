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    Віцепрем'єр Резніков здійснить візит у Кишинів

    Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков їде до Молдови&nbsp; - Віцепрем'єр Резніков здійснить візит у Кишинів
    Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков їде до Молдови 
    Фото: glavcom.ua

    Резніков у Кишиневі зустрінеться віцепрем'єром Молдови із реінтеграції Владиславом Кульмінським

    Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков 10 вересня здійснить візит в Кишинів, передає «Главком».

    У офісі Олексія Резнікова підтвердили «Главкому» запланований візит віцепрем'єр-міністра до столиці Молдови.

    «Він відлітає в Кишинів сьогодні ввечері, і завтра буде в Молдові», – розповіли «Главкому».

    Як повідомляють джерела в уряді Молдови, Резніков у Кишиневі зустрінеться зі своїм молдовським візаві Владиславом Кульмінським.

    Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером.

    Зазначимо, Зеленський у Молдові закликав збільшити присутність сил НАТО у Чорному морі.

    Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та спікер парламенту Молдови Ігор Гросу під час зустрічі обговорили посилення співпраці між країнами.

    Теги: Кабмін міністр Молдова Україна Олексій Резніков уряд
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    Віцепрем'єр Резніков здійснить візит у Кишинів