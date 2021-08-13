  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Україні та Молдові треба готуватися до «турборежиму» в реформах – Радуцький

    Народний депутат України вважає, що парламент Молдови повинен бути готовий до &laquo;турборежиму&raquo; - Україні та Молдові треба готуватися до «турборежиму» в реформах – Радуцький
    Народний депутат України вважає, що парламент Молдови повинен бути готовий до «турборежиму»
    Фото: glavcom.ua

    В Україні покладають великі надії на нову монобільшість у парламенті Молдови

    Українська влада покладає надії на співпрацю із новою владою в Молдові, зокрема після формування монобільшості у молдовському парламенті партією президентки Маї Санду «Дія та солідарність». Про це в ефірі онлайн-обговорення «Главкому» сказав народний депутат України, голова міжпарламентської групи зв’язків із Республікою Молдова Михайло Радуцький.

    «Ми покладаємо великі надії на нову монобільшість і для нас це знаково. Я думаю, що найближчим часом і міжпарламентські зв’язки і зв’язки між урядами налагодяться тому, що у нас дуже багато спільних питань, які нам треба вирішити разом: на нашому спільному кордоні маємо Придністров’я, у нас є проблема окупованого Криму, а він не так далекий і від кордонів ЄС та кордонів Молдови, у нас є окупований Донбас, тому проблеми перед нами дуже схожі», – сказав Радуцький.

    Народний депутат вважає, що крім схожих викликів, дві країни перебувають на етапі впровадження реформ, тому Молдова також повинна бути готовою до «турборежиму».

    «Можливо, над нами й посміюються, закидаючи нам «турборежим», але у наших країн сьогодні немає вибору. Нам залишається тільки цей «турборежим», бо кожен день зволікання буде великими втратами для наших дітей, для наших онуків. Я думаю, що у Молдові така ж сама ситуація», – додав нардеп.

    Радуцький пояснив, що контакти на міжпарламентському рівні із сусідньою Молдовою були уповільненні, бо попередній уряд відзначався більшою мірою проросійською позицією.

    «Я скажу так: ми ні разу не зустрічалися між групами дружби із колегами з Молдови. Більш того, за моїми скромними оцінками, попередній уряд Молдови був більш проросійським і тому відносини на цьому тлі були «є дві сусідні країни і не більше», – підсумував депутат.

    Повне відео дискусії за участі депутатів України й Молдови та експертів можна переглянути за посиланням.

    Читайте також:
    Теги: Верховна Рада реформа депутат Молдова політика уряд Михайло Радуцький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україні та Молдові треба готуватися до «турборежиму» в реформах – Радуцький