Україні та Молдові треба готуватися до «турборежиму» в реформах – Радуцький

В Україні покладають великі надії на нову монобільшість у парламенті Молдови

Українська влада покладає надії на співпрацю із новою владою в Молдові, зокрема після формування монобільшості у молдовському парламенті партією президентки Маї Санду «Дія та солідарність». Про це в ефірі онлайн-обговорення «Главкому» сказав народний депутат України, голова міжпарламентської групи зв’язків із Республікою Молдова Михайло Радуцький.

«Ми покладаємо великі надії на нову монобільшість і для нас це знаково. Я думаю, що найближчим часом і міжпарламентські зв’язки і зв’язки між урядами налагодяться тому, що у нас дуже багато спільних питань, які нам треба вирішити разом: на нашому спільному кордоні маємо Придністров’я, у нас є проблема окупованого Криму, а він не так далекий і від кордонів ЄС та кордонів Молдови, у нас є окупований Донбас, тому проблеми перед нами дуже схожі», – сказав Радуцький.

Народний депутат вважає, що крім схожих викликів, дві країни перебувають на етапі впровадження реформ, тому Молдова також повинна бути готовою до «турборежиму».

«Можливо, над нами й посміюються, закидаючи нам «турборежим», але у наших країн сьогодні немає вибору. Нам залишається тільки цей «турборежим», бо кожен день зволікання буде великими втратами для наших дітей, для наших онуків. Я думаю, що у Молдові така ж сама ситуація», – додав нардеп.

Радуцький пояснив, що контакти на міжпарламентському рівні із сусідньою Молдовою були уповільненні, бо попередній уряд відзначався більшою мірою проросійською позицією.

«Я скажу так: ми ні разу не зустрічалися між групами дружби із колегами з Молдови. Більш того, за моїми скромними оцінками, попередній уряд Молдови був більш проросійським і тому відносини на цьому тлі були «є дві сусідні країни і не більше», – підсумував депутат.

Повне відео дискусії за участі депутатів України й Молдови та експертів можна переглянути за посиланням.