Цього року Байден в Україну не приїде: Кулеба розповів причину

Зеленський і Байден не можуть зустрічатися двічі на рік

Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік

Президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Цей візит (Байдена в Україну – ред.) не буде в цьому році, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік», – сказав Кулеба в ефірі телеканалу «Інтер».

Міністр додав, що до візиту Байдена в Україну сторони зосередяться на реалізації домовленостей, які були досягнуті в ході відвідування президентом Володимиром Зеленським США.

Нагадаємо, в ході зустрічі з Зеленським у Білому домі Байден заявив про бажання ще раз відвідати Київ.

Також стало відомо, про що думав Байден під час розмови з Зеленським? Версія психолога.

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