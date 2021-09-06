  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Цього року Байден в Україну не приїде: Кулеба розповів причину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський і Байден не можуть зустрічатися двічі на рік - Цього року Байден в Україну не приїде: Кулеба розповів причину
    Зеленський і Байден не можуть зустрічатися двічі на рік
    Фото АР

    Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік

    Президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

    «Цей візит (Байдена в Україну – ред.) не буде в цьому році, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік», – сказав Кулеба в ефірі телеканалу «Інтер».

    Міністр додав, що до візиту Байдена в Україну сторони зосередяться на реалізації домовленостей, які були досягнуті в ході відвідування президентом Володимиром Зеленським США.

    Нагадаємо, в ході зустрічі з Зеленським у Білому домі Байден заявив про бажання ще раз відвідати Київ.

    Також стало відомо, про що думав Байден під час розмови з Зеленським? Версія психолога.

    Читайте також:
    Теги: МЗС Київ США Джозеф Байден міністр Інтер Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Цього року Байден в Україну не приїде: Кулеба розповів причину