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    Зеленський зустрівся з президенткою Молдови: головні теми перемовин

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    Зустріч лідерів України та Молдови відбулася у Кишиневі&nbsp; - Зеленський зустрівся з президенткою Молдови: головні теми перемовин
    Зустріч лідерів України та Молдови відбулася у Кишиневі 
    Фото: president.gov.ua

    Володимир Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером

    Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером.

    «Ми вважаємо, що в нас не може бути жодних питань щодо наших дружніх взаємин», – зазначив він.

    Президент України також зауважив, що наша країна відкрита до поглиблення відносин з Молдовою.

    «Ми раді бути на 30-річчі незалежності Республіки Молдова», – сказав Зеленський.

    Співрозмовники обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проектів.

    «Відносини України та Молдови мають величезний потенціал, і сьогодні нам треба максимально сконцентрувати зусилля для його використання», – наголосив Зеленський.

    Фото: president.gov.ua
    Фото: president.gov.ua

    Президенти позитивно оцінили роботу, проведену сторонами в межах реалізації проекту будівництва прикордонного мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському державному кордоні.

    Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії.

    Зеленський подякував Маї Санду за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до його декларації.

    «Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті Кримської платформи ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску», – зазначив президент України.

    Лідери наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі «Асоційованого тріо» для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, як це передбачено відповідними угодами про асоціацію, а також для просування нових можливостей у межах Східного партнерства.

    Зазначимо, Зеленський у Молдові закликав збільшити присутність сил НАТО у Чорному морі.

    Нагадаємо, сьогодні Зеленський і Шмигаль запізнились на парад з нагоди Дня незалежності Молдови. Раніше повідомлялось, що літак із українською делегацією не міг приземлитися у столиці Молдови через погодні умови.

    Сьогодні, 27 серпня, Республіка Молдова відзначає 30-річчя незалежності. Окрім керівництва України, до Кишиневу прибули президент Румунії Коаус Йоханіс та президент Польщі Анджей Дуда.

    Напередодні стало відомо, що Зеленський їде до Молдови на урочистості.

    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також 27 серпня відвідує Кишинів, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.

    Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи.

    Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.

    Теги: Молдова політика парад Володимир Зеленський Україна президент суверенітет Майя Санду
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    Зеленський зустрівся з президенткою Молдови: головні теми перемовин