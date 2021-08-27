Зеленський зустрівся з президенткою Молдови: головні теми перемовин

Зустріч лідерів України та Молдови відбулася у Кишиневі

Володимир Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером

Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером.

«Ми вважаємо, що в нас не може бути жодних питань щодо наших дружніх взаємин», – зазначив він.

Президент України також зауважив, що наша країна відкрита до поглиблення відносин з Молдовою.

«Ми раді бути на 30-річчі незалежності Республіки Молдова», – сказав Зеленський.

Співрозмовники обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проектів.

«Відносини України та Молдови мають величезний потенціал, і сьогодні нам треба максимально сконцентрувати зусилля для його використання», – наголосив Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Президенти позитивно оцінили роботу, проведену сторонами в межах реалізації проекту будівництва прикордонного мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському державному кордоні.

Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії.

Зеленський подякував Маї Санду за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до його декларації.

«Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті Кримської платформи ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску», – зазначив президент України.

Лідери наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі «Асоційованого тріо» для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, як це передбачено відповідними угодами про асоціацію, а також для просування нових можливостей у межах Східного партнерства.

Зазначимо, Зеленський у Молдові закликав збільшити присутність сил НАТО у Чорному морі.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський і Шмигаль запізнились на парад з нагоди Дня незалежності Молдови. Раніше повідомлялось, що літак із українською делегацією не міг приземлитися у столиці Молдови через погодні умови.

Сьогодні, 27 серпня, Республіка Молдова відзначає 30-річчя незалежності. Окрім керівництва України, до Кишиневу прибули президент Румунії Коаус Йоханіс та президент Польщі Анджей Дуда.

Напередодні стало відомо, що Зеленський їде до Молдови на урочистості.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також 27 серпня відвідує Кишинів, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.

Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи.

Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.