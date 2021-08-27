Зеленський зустрівся з президенткою Молдови: головні теми перемовин
Володимир Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером
Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером.
«Ми вважаємо, що в нас не може бути жодних питань щодо наших дружніх взаємин», – зазначив він.
Президент України також зауважив, що наша країна відкрита до поглиблення відносин з Молдовою.
«Ми раді бути на 30-річчі незалежності Республіки Молдова», – сказав Зеленський.
Співрозмовники обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проектів.
«Відносини України та Молдови мають величезний потенціал, і сьогодні нам треба максимально сконцентрувати зусилля для його використання», – наголосив Зеленський.
Президенти позитивно оцінили роботу, проведену сторонами в межах реалізації проекту будівництва прикордонного мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському державному кордоні.
Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії.
Зеленський подякував Маї Санду за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до його декларації.
«Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті Кримської платформи ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску», – зазначив президент України.
Лідери наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі «Асоційованого тріо» для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, як це передбачено відповідними угодами про асоціацію, а також для просування нових можливостей у межах Східного партнерства.
Зазначимо, Зеленський у Молдові закликав збільшити присутність сил НАТО у Чорному морі.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський і Шмигаль запізнились на парад з нагоди Дня незалежності Молдови. Раніше повідомлялось, що літак із українською делегацією не міг приземлитися у столиці Молдови через погодні умови.
Сьогодні, 27 серпня, Республіка Молдова відзначає 30-річчя незалежності. Окрім керівництва України, до Кишиневу прибули президент Румунії Коаус Йоханіс та президент Польщі Анджей Дуда.
Напередодні стало відомо, що Зеленський їде до Молдови на урочистості.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також 27 серпня відвідує Кишинів, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.
Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи.
Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.