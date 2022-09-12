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Відбудова України. Банкова визнала провальну підготовку до конференції в Лугано

Альона Боженко
glavcom.ua
Відбудова України. Банкова визнала провальну підготовку до конференції в Лугано
Україна не отримала бажаного ефекту від конференції в Лугано
фото: Денис Шмигаль

Заступник Єрмака: «Можливо, ми не отримали бажаного ефекту... Це правда»

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга прокоментував підсумки донорської конференції в Лугано, яка скликалась заради відбудови України. За його словами, українська сторона недостатньо підготувалася до заходу. Про це він розповів у інтерв'ю «Главкому».

«Скажімо, так, дійсно, могла би бути дійсно краща підготовка. І під час постконференційних зустрічей на найвищому рівні в цих стінах це теж обговорювалось, що, напевне, ми не отримали бажаного ефекту», – зазначив Сибіга.

За словами заступника глави Офісу президента, тепер українська влада зробила висновки. Щоб реабілітуватися, розробила план, який спрямований на швидке відновлення критичних об’єктів до кінця року. 

«Ми зробили певні висновки після конференції в Лугано, який конкретний результат можна досягти. Нами було підготовлено план, який спрямований саме на швидке відновлення до кінця року критичних об’єктів, щоб економіка вже зараз могла належним чином працювати. Йдеться про інфраструктуру, мости, лікарні, школи», – розповів він.

Сибіга додав, що відповідний план вже оцінили міжнародні партнери і виділили фінансування на його реалізацію.

«Ми поділились цим планом з нашими партнерами. У ньому є чіткі обрахунки з переліком об’єктів і розподілом по регіонах. І першою країною, яка відгукнулась на цей план була Естонія, яка виділила 2 млн євро на школу в Житомирській школі. А віцепрезидент Європейської комісії з питань популяризації європейського стилю життя Маргарітіс Схінас підтвердив виділення 10 млн євро на навчальний процес. І ми зараз працюємо з нашими партнерами (МВФ, Світовий банк, ЄБРР), щоб отримати конкретне пряме фінансування на план швидкої відбудови», – зауважив Сибіга.

Додамо, 4-5 липня 2022 року Швейцарія спільно з Україною прийняла Міжнародну конференцію з питань відновлення України (URC 2022) у м. Лугано. 

Міжнародна конференція з питань реформ в Україні – щорічний політичний захід високого рівня. Чотири попередні конференції, проведені у Великій Британії, Канаді, Данії та Литві, дозволили висвітлити прогрес реформ в Україні та обговорити наступні пріоритети реформ. На тлі повномасштабної війни Росії проти України з 24 лютого 2022 року Україна та Швейцарія спільно вирішили продовжити організацію Конференції, але переорієнтували її на тему, яка є більш актуальною для України в нинішній ситуації.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що поки не буде припинено насильство, вбивство наших громадян, дуже складно говорити про якісь перемовини з росіянами.

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Теги: Офіс президента Андрій Сибіга

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