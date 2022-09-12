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Банкова: Москва намагається тиснути на Зеленського через треті країни

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Банкова: Москва намагається тиснути на Зеленського через треті країни
Сибіга розповів, що Москва намагається тиснути на Зеленського
фото: glavcom.ua

«Із російської сторони все зводиться до ультиматумів і вимоги капітуляції»

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що поки не буде припинено насильство, вбивство наших громадян, дуже складно говорити про якісь перемовини з росінами. Про це Сибіга розповів в інтерв’ю «Главкому».

Заступник Єрмака розповів, що на нинішньому етапі жодних переговорів з Росією зараз не ведеться.

«Це я вам по офіційній лінії підтверджую. Звичайно, що є певні спроби, в тому числі через треті країни, виходити на українську сторону, на нас, з російської сторони різними каналами. Це я вам теж підтверджую. Але поки що все це зводиться до ультиматумів і вимоги капітуляції. Поки не буде припинено це насильство, вбивство наших громадян, дуже складно говорити про якийсь дипломатичний трек перемовин», – заявив він.

Раніше Банкова пояснила, чому звернення Зеленського до Кнесету сподобалось не усім євреям. Раніше радник Банкової Михайло Подоляк розповів, хто пише промови Зеленському.

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Теги: Андрій Сибіга росія переговори радник Москва

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