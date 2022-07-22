Відповідає інтересам України: Зеленський прокоментував угоду про експорт зерна

Завдяки цій угоді близько 20 млн тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписану у Стамбулі угоду про експорт українського зерна. За його словами документ повністю відповідає інтересам України. Відповідну заяву гарант зробив під час відеозвернення.

Зеленський зазначив, що контроль підходів до українських портів повністю під контролем ЗСУ.

«З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила все, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту – портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили. І зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у стовідсотковому контролі підходів до наших портів», – розповів президент.

За його словами, завдяки цій угоді близько 20 млн тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт.

«Урожай цього року – а його вже збирають – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, всього аграрного сектору та державного бюджету. Це робочі місця. У нас зараз вже в наявності зерна приблизно на 10 млрд доларів», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що з'явився шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія.

«Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема, в країнах, які нам допомагають. І це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні», – додав президент.

Нагадаємо, українська сторона сьогодні підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи з числа представників усіх сторін, які будуть забезпечувати перевірку вантажів і персоналу, які прямують до українських портів або виходять з них. Інспекція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки.

Зазначимо, що Угода щодо припинення блокади українських портів та відновлення експорту зерна призвела до помітного падіння світових цін на зерно.