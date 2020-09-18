Відведення військ суперечить закону про деокупацію – Турчинов



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Екссекретар РНБО Олександр Турчинов нагадав владі, що в законі про деокупацію Росія визначена як країна-агресор

Війна не закінчиться, поки хоч один російський солдат буде на території Донбасу або Криму, - заявив Турчинов

Головна небезпека полягає в тому, що президент Володимир Зеленський та його команда дивляться на ситуацію з окупованими територіями через призму своїх піар-заходів і рейтингів, а не національної безпеки України. Про це заявив екссекретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв‘ю на телеканалі «Еспресо».

За словами Турчинова, Путін рахується тільки з силою, а коли бачить будь-які компроміси та поступки, починає нахабніти, просуваючи все більш і більш жорсткі вимоги. «Пройшло вже понад півтора роки, щоб зрозуміти те, що переговорна позиція росіян схожа на моркву, яку тримають перед віслюком, щоб він біг, куди їм треба», - сказав він.

«Як тільки відбулась зрадницька поступка щодо «інспектування» наших позицій морської піхоти в Шумах, наступного дня вже було 10 «нових вимог», де вбивці наших воїнів повинні «інспектувати і контролювати», – сказав він.

«На превеликий жаль, чинна влада не знає або не хоче знати законодавчих основ, які чітко регулюють повернення окупованих територій», – додав Турчинов, пояснивши, що закон, прийнятий в 2018 році «Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей», повністю регламентує діяльність, в тому числі, Збройних Сил, і діяльність інших силових органів в питаннях деокупації Донбасу.

Екссекретар РНБО України підкреслив, що будь-яке відведення військ суперечить закону про деокупацію. «В цьому законі Росія чітко визначена як країна агресор, а не як «та сторона». Те, що влада зараз називає «ЛНР, ДНР» - визначається як «окупаційні адміністрації», – нагадав він, – додавши, що саме тому «саджати за стіл переговорів представників окупаційних адміністрацій, а тим більше, пропускати їх на українські позиції – є злочином, за який доведеться відповідати».

«Хочу донести до чинного президента, який пообіцяв у своєму інтерв’ю закінчити війну до кінця поточного року: війна не закінчиться, поки хоч один російський солдат буде на території Донбасу або Криму», – резюмував він.

Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, народний депутат Андрій Костін заявив, що «формула Штайнмаєра» буде включена в закон про особливий статус Донбасу. Зараз обговорюється, які статті закону будуть змінені.

Закон про «особливий статус» ОРДЛО на тимчасовій основі набирає чинності після проведення там виборів. Конкретний текст «формули Штайнмайєра» Україна узгодила восени 2019 року.