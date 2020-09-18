Мінімум одне покоління: скільки триватиме реінтеграція Донбасу



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Реінтеграція почнеться з економічного відновлення Донбасу

Реінтеграція Донбасу не відбудеться одночасно із закінченням війни

Віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що реінтеграція окупованих територій не відбуватиметься відразу після деокупації.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Реінтеграція триватиме мінімум одне покоління. Давайте говорити правду, про це свідчить світовий досвід», - сказав він.

Раніше Резніков заявляв, що однією з головних підвалин безпечної реінтеграції окупованої території до складу України є економічне відновлення Донбасу. Відновлення почнеться з територій, які знаходяться під контролем уряду України.

Нагадаємо, Резніков заявив, що Україна не буде прописувати в Конституції особливий статус Донбасу.

За словами представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, народний депутат Андрія Костіна, «формула Штайнмаєра» буде включена в закон про особливий статус Донбасу. Зараз обговорюється, які статті закону будуть змінені.

Закон про «особливий статус» ОРДЛО на тимчасовій основі набирає чинності після проведення там виборів. Конкретний текст «формули Штайнмайєра» Україна узгодила восени 2019 року,