Костін: «формулу Штайнмаєра» включать в закон про особливий статус Донбасу



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Представник України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін

Конкретний текст «формули Штайнмайєра» Україна узгодила восени 2019 року

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, народний депутат Андрій Костін заявив, що «формула Штанмаєра» буде включена в закон про особливий статус Донбасу.

Про це Костін заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Ми погодилися на те, що «формула Штанмаєра» була включена в закон про особливий статус. Зараз йдуть переговори про те, які статті цього закону повинні бути змінені, щоб він працював з точки зору права», – сказав Костін.

Зазначимо, що «формула Штанмаєра» – це запропонований 2016 року тодішнім головою міністерства зовнішніх справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром варіант реалізації Мінських угод, головним пунктом якого є надання «особливого статусу Донбасу через чесні, демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ».

Закон про «особливий статус» ОРДЛО на тимчасовій основі набирає чинності після проведення там виборів. Конкретний текст «формули Штайнмайєра» Україна узгодила восени 2019 року,

Нещодавно голова української делегації в Тристоронній контактній групи, перший президент Леонід Кравчук не відкидав можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».