Україна не прописуватиме в Конституції особливий статус Донбасу



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«Формула Штайнмаєра» може бути включена в закон про особливий статус Донбасу

Віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що Україна не буде прописувати в Конституції особливий статус Донбасу.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Резніков нагадав, що таку позицію висловив президент України Володимир Зеленський під час грудневого саміту минулого року лідерів «нормандського формату» в Парижі, повідомляє РБК-Україна.

«Президент дав чітке розуміння того, що ніяких змін до Конституції України про включення туди якогось особливого статусу не буде, це виключено. Також президент неодноразово говорив, що Мінські угоди вимагають змін. Це позиція, яку ми відстоюємо в тристоронній контактній групі», - сказав віцепрем'єр.

Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, народний депутат Андрій Костін заявив, що «формула Штайнмаєра» буде включена в закон про особливий статус Донбасу. Зараз обговорюється, які статті закону будуть змінені.

Закон про «особливий статус» ОРДЛО на тимчасовій основі набирає чинності після проведення там виборів. Конкретний текст «формули Штайнмайєра» Україна узгодила восени 2019 року,

Нещодавно голова української делегації в Тристоронній контактній групи, перший президент Леонід Кравчук не відкидав можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».