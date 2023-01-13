Вигнання ОПЗЖ із Ради: Данілов зробив заяву

Данілов наголосив, що 30 років в державі закривали очі на прихильників РФ і зараз неприпустимо залишати ситуацію, як є

Данілов: «Якщо по справедливості, беріть список ОПЗЖ і вони всі мають покинути Верховну Раду»

Усі представники ОПЗЖ повинні піти з Верховної Ради, оскільки саме вони привели в Україну війну, лобіювали інтереси Росії, а серед колаборантів в різних регіонах найбільше представників саме цієї політичної сили. Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, коментуючи питання позбавлення депутатських мандатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

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«Якщо по справедливості, беріть список ОПЗЖ і вони всі мають покинути Верховну Раду… Це люди, які привели до нас сюди війну, люди, які постійно дбали тут за інтереси російської федерації, для яких путін був кумиром. Що вони роблять у Верховній Раді України, коли йдуть кровопролитні бої за нашу Україну, мені важко сказати. Я взагалі вважаю, що жоден з них не має права, принаймні морального, на сьогоднішній день знаходитись в межах Верховної Ради України», – наголосив Данілов.

Він додав, що це проросійська партія, яка заводила «рускій мір» в Україну, тож народні депутати мають відповідально ставитись до цієї ситуації і розуміти, з ким вони мають справу. Данілов наголосив, що 30 років в державі закривали очі на прихильників РФ і зараз неприпустимо залишати ситуацію, як є.

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Відповідаючи на питання щодо колаборантів, Данілов нагадав, що СБУ наразі активно виявляє їх.

Нагадаємо, Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. «За» позбавлення Медведчука мандата проголосували 320 нардепів, Кузьміна – 319, Козака – 317, Деркача – 314.

Днями президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про позбавлення українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.