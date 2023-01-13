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Рада позбавила депутатських мандатів п’ятьох політиків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада позбавила депутатських мандатів п’ятьох політиків

Без мандатів залишились Деркач, Козак, Медведчук, Кузьмін та Аксьонов

Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

«За» позбавлення Медведчука мандата проголосували 320 нардепів, Кузьміна – 319, Козака – 317, Деркача – 314. 

Голосування за позбавлення мандата Медведчука
Голосування за позбавлення мандата Медведчука
Голосування за позбавлення мандата Кузьміна
Голосування за позбавлення мандата Кузьміна
Голосування за позбавлення мандата Козака
Голосування за позбавлення мандата Козака
Голосування за позбавлення мандата Деркача
Голосування за позбавлення мандата Деркача

Також на сьогоднішньому засіданні парламент 294 голосами позбавив мандата Андрія Аксьонова, у якого є російський паспорт.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про позбавлення українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. низка народних депутатів 11 січня зареєстрували у парламенті проєкт постанови про відкликання з керівних посад у комітетах Верховної Ради народних депутатів України, які входили до фракції забороненої судом політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».

9 січня стало відомо про те, що Аксьонов із російським паспортом написав заяву про складання мандата. Про російський паспорт Андрія Аксьонова, на той момент мера Добропілля, відомо з листопада 2017 року.

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Теги: Верховна Рада парламент депутат Віктор Медведчук Ренат Кузьмін Андрій Аксьонов Тарас Козак Андрій Деркач

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