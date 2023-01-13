Хто не голосував за позбавлення мандатів Медведчука і Ко (список)

Колишні члени ОПЗЖ позбулися мандатів через позбавлення громадянства

Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Прикметно, що таке рішення підтримали і їхні колишні колеги по фракції. Хто саме і як голосував, проаналізував Рух «Чесно».

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Рух

«Після голосування Верховної Ради у п'ятницю, 13 січня, у парламенті залишається 411 народних депутатів, що є рекордно найменшою кількістю депутатів у ВРУ. Примітно, що проголосували і колишні однопартійці та члени забороненої фракції ОПЗЖ, які зараз переформатувались у парламенті у групи «Відновлення України» та ПЗЖМ (Платформа за життя та мир – Главком)», – йдеться у дописі руху.

Як голосували колишні колеги Медведчука і Ко?

Один із лідерів забороненої партії та очільник групи ПЗЖМ Юрій Бойко дав голоси «за» у всіх п’яти голосуваннях. Натомість чинний голова Комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич «не голосував» (картка була вставлена у слот, але жодних дій не відбулось – Чесно) під час розгляду постанов Медведчука, Козака та Деркача, однак голосував «за» під час розгляду мандатів Кузьміна та Аксьонова.

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Водночас співголова групи «Відновлення України» Ігор Абрамович голосував «за» тричі (за Медведчука, Кузьміна та Козака), а під час двох наступних голосувань був «відсутній» (за Деркача та Аксьонова). Інший співголова депутатської групи Максим Єфімов «не голосував» у всіх п’яти постановах про дострокове позбавлення повноважень.

Медведчук

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Кузьмін

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Деркач

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Козак

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Аксьонов

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Рух «Чесно» нагадав, що лідери «Відновлення України» Ігор Абрамович та Вадим Столар, які фігурують у розслідуванні ЗМІ про «батальйон Монако», вперше за 11 місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з'явилися на засіданнях Верховної Ради 12 та 13 січня 2023.

За інформацією нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, голосування за дострокове припинення повноважень нардепів відбувалося зі скандалом:

«Спочатку 40 хвилин була дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів 5-ти депутатів. Пропозиція коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило). Пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів. Після 3-х голосувань та блокування трибуни перемогла позиція других….одразу ставити позбавлення депутатів мандатів».

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Нагадаємо, Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. «За» позбавлення Медведчука мандата проголосували 320 нардепів, Кузьміна – 319, Козака – 317, Деркача – 314.

Напередодні Рад зареєструвала законопроєкт про дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Деркача та Тараса Козака.

Днями президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про позбавлення українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.