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Хто не голосував за позбавлення мандатів Медведчука і Ко (список)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Хто не голосував за позбавлення мандатів Медведчука і Ко (список)
Колишня франція ОПЗЖ у Раді
фото з відкритих джерел

Колишні члени ОПЗЖ позбулися мандатів через позбавлення громадянства

Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Прикметно, що таке рішення підтримали і їхні колишні колеги по фракції. Хто саме і як голосував, проаналізував Рух «Чесно».

Хто не голосував за позбавлення мандатів Медведчука і Ко (список) фото 1
Рух

«Після голосування Верховної Ради у п'ятницю, 13 січня, у парламенті залишається 411 народних депутатів, що є рекордно найменшою кількістю депутатів у ВРУ. Примітно, що проголосували і колишні однопартійці та члени забороненої фракції ОПЗЖ, які зараз переформатувались у парламенті у групи «Відновлення України» та ПЗЖМ (Платформа за життя та мир – Главком)», – йдеться у дописі руху.

Як голосували колишні колеги Медведчука і Ко?

Один із лідерів забороненої партії та очільник групи ПЗЖМ Юрій Бойко дав голоси «за» у всіх п’яти голосуваннях. Натомість чинний голова Комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич «не голосував» (картка була вставлена у слот, але жодних дій не відбулось – Чесно) під час розгляду постанов Медведчука, Козака та Деркача, однак голосував «за» під час розгляду мандатів Кузьміна та Аксьонова.

Водночас співголова групи «Відновлення України» Ігор Абрамович голосував «за» тричі (за Медведчука, Кузьміна та Козака), а під час двох наступних голосувань був «відсутній» (за Деркача та Аксьонова). Інший співголова депутатської групи Максим Єфімов «не голосував» у всіх п’яти постановах про дострокове позбавлення повноважень.

Медведчук
(для перегляду – натисніть на документ)
Кузьмін
(для перегляду – натисніть на документ)
Деркач
(для перегляду – натисніть на документ)
Козак
(для перегляду – натисніть на документ)
Аксьонов
(для перегляду – натисніть на документ)

Рух «Чесно» нагадав, що лідери «Відновлення України» Ігор Абрамович та Вадим Столар, які фігурують у розслідуванні ЗМІ про «батальйон Монако», вперше за 11 місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з'явилися на засіданнях Верховної Ради 12 та 13 січня 2023.

За інформацією нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, голосування за дострокове припинення повноважень нардепів відбувалося зі скандалом: 

«Спочатку 40 хвилин була дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів 5-ти депутатів. Пропозиція коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило). Пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів. Після 3-х голосувань та блокування трибуни перемогла позиція других….одразу ставити позбавлення депутатів мандатів».

Нагадаємо, Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. «За» позбавлення Медведчука мандата проголосували 320 нардепів, Кузьміна – 319, Козака – 317, Деркача – 314. 

Напередодні Рад зареєструвала законопроєкт про дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Деркача та Тараса Козака. 

Днями президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про позбавлення українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

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