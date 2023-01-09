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Позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ: зареєстровано петицію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ: зареєстровано петицію
фото з відкритих джерел

У петиції зазначається, що представники ОПЗЖ є адептами «русского мира», які перефарбувалися і реінкарнувалися з колишньої «Партії регіонів»

На сайті Офісу президента зареєстровано петицію № 22/175552-еп із закликом до президента України Володимир Зеленського звернутись до Верховноъ Ради, щоб та розглянула законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ. Автором петиції є співзасновник порталу «Київвлада» Антон Подлуцький.

«Звертаємося до президента України звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути проєкти Законів України № 7476 від 20.06.2022 (урядовий та альтернативний) і постанову №7694 від 24.08.2022 щодо позбавлення мандатів всіх депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» у Верховній Раді та радах всіх рівнів», – йдеться в повідомленні.

У тексті зазначається, що представники ОПЗЖ є адептами «русского мира», які перефарбувалися і реінкарнувалися з колишньої «Партії регіонів». З 2014 року і до початку повномасштабного вторгнення Росії вони активно пропагували і просували інтереси Кремля, займались колабораційною діяльністю та відкрито готувались зустрічати з квітами окупантів, щоб стати на чолі маріонеткового проросійського уряду, якби ворогам вдалося «взяти Київ за три дні».

З»араз парламентарі та інші депутати від ОПЗЖ або втекли за кордон, або чекають повторного наступу російських військ на Київ, щоб на багнетах окупантів стати владою.  Майже рік точиться велика війна – і зрадникам не місце у владі. Віктор Медведчук та Володимир Сальдо до цього часу мають мандати депутатів. Це неприпустимо. Необхідно терміново виносити на голосування законопроекти та постанову і позбавляти зрадників мандатів», – йдеться в петиції.

Раніше було публіковано список нардепів, які блокують вигнання депутатів від ОПЗЖ з Ради.

Теги: Опозиційна платформа — За життя Верховна Рада Володимир Зеленський петиція

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