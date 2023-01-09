Позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ: зареєстровано петицію

У петиції зазначається, що представники ОПЗЖ є адептами «русского мира», які перефарбувалися і реінкарнувалися з колишньої «Партії регіонів»

На сайті Офісу президента зареєстровано петицію № 22/175552-еп із закликом до президента України Володимир Зеленського звернутись до Верховноъ Ради, щоб та розглянула законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ. Автором петиції є співзасновник порталу «Київвлада» Антон Подлуцький.

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«Звертаємося до президента України звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути проєкти Законів України № 7476 від 20.06.2022 (урядовий та альтернативний) і постанову №7694 від 24.08.2022 щодо позбавлення мандатів всіх депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» у Верховній Раді та радах всіх рівнів», – йдеться в повідомленні.

У тексті зазначається, що представники ОПЗЖ є адептами «русского мира», які перефарбувалися і реінкарнувалися з колишньої «Партії регіонів». З 2014 року і до початку повномасштабного вторгнення Росії вони активно пропагували і просували інтереси Кремля, займались колабораційною діяльністю та відкрито готувались зустрічати з квітами окупантів, щоб стати на чолі маріонеткового проросійського уряду, якби ворогам вдалося «взяти Київ за три дні».

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З»араз парламентарі та інші депутати від ОПЗЖ або втекли за кордон, або чекають повторного наступу російських військ на Київ, щоб на багнетах окупантів стати владою. Майже рік точиться велика війна – і зрадникам не місце у владі. Віктор Медведчук та Володимир Сальдо до цього часу мають мандати депутатів. Це неприпустимо. Необхідно терміново виносити на голосування законопроекти та постанову і позбавляти зрадників мандатів», – йдеться в петиції.

Раніше було публіковано список нардепів, які блокують вигнання депутатів від ОПЗЖ з Ради.