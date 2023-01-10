«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)

Чи треба виганяти вихідців з ОПЗЖ з парламенту? Провладна монобільшість готує «соломонове рішення»

Фракція «Слуга народу» розглядає можливість позбавлення мандатів деяких депутатів, обраних від проросійської партії ОПЗЖ, діяльність якої заборонено судом. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджував, що за діючою Конституцією це не видається можливим.

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Джерела «Главкома» у монобільшості стверджують, що наразі опрацьовується варіант позбавлення депутатства тих представників колишньої ОПЗЖ, які залишили Україну після початку повномасштабної агресії і не з’являються на парламентських засіданнях. Серед них – Вадим Рабінович, Вадим Столар, Наталя Королевська, Олег Волошин та ще з пів десятка парламентарів. «Це ідеальний варіант, аби вирішити хоч щось. Їх все одно нема в залі, тож нам вони голосами за необхідності точно не допоможуть», – зауважують співрозмовники в «Слузі народу».

Для цього пропонується застосувати одну з конституційних підстав для дострокового припинення повноважень депутата, а саме – «припинення його громадянства або його виїзд на постійне проживання за межі України». Це не стосується інших колишніх депутатів від ОПЗЖ, які після розпаду останньої розбилися на дві групи – «Платформа за життя та мир» та «Відновлення України». Але нестача необхідної кількості «штиків» може призвести до проблем щодо існування і цих груп.

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Раніше народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко 16 листопада зареєстрував на сайті президента петицію щодо позбавлення мандатів народних депутатів, які раніше представляли ОПЗЖ. Ця петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Також народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда отримав відмову від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо проведення позачергової сесії для позбавлення мандатів депутатів всіх рівнів від заборонених партій.