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Офіційно: Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна

Альона Боженко
glavcom.ua
Офіційно: Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Зеленський позбавив громадянства Медведчука та ще трьох українських політиків
фото: Офіс президента

Депутаті позбавили громадянства на підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про позбавлення українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

«На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб - Деркача Андрія Леонідовича, Медведчука Віктора Володимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равільйовича», – заявив він.

Зеленський також заявив, що це «не останні такі рішення».

«Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють», – резюмував гарант.

Хто такі Медведчук, Деркач, Козак та Кузьмін

Деркач

Наприкінці липня правоохоронці затримали керівника охорони нардепа Деркача. За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

У вересні Національне антикорупційне бюро оголосило у розшуку екснардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою.

27 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для народного депутата III—IX скликань Андрія Деркача, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні. Суд вирішив його арештувати.

У США вважають, що Деркач понад 10 років був активним російським агентом і ще 2020 році ввели проти нього персональні санкції.

Медведчук

Представник «ОПЗЖ», який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути Україну, але його затримали українські правоохоронці. 

За даними слідства, нардеп міг бути причетний до незаконної схеми постачання вугілля з Донбасу та фінансування бойовиків.

22 вересня стало відомо, що народного депутата Віктора Медведчука обміняли на 200 українських військових.

За даними The Washington Post, на обміні Медведчука наполіг президент Росії Володимир Путін, хоча ФСБ Росії була проти обміну полонених через очікувану негативну реакцію громадськості у РФ. Після обміну у кремлі заявили, що не знають, де зараз Медведчук і чи спілкувався він з Путіним.

Раніше повідомлялося, що Віктор Медведчук, якого обміняли на 200 захисників України та передали до Росії, знайшовся у тимчасово окупованому Криму. Відповідне відео від очевидців з’явилося в соцмережах.

Козак

Нардеп «ОПЗЖ», який втік у Росію ще до початку війни, тому що щодо нього в Україні порушили кримінальну справу через держзраду. 

2 лютого 2021 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Козака. Також обмеження були введені проти компаній, що належать йому, що володіють телеканалами NewsOne, Zik і 112. Санкції проти Козака введені через постачання вугілля з окупованих Росією територій Донбасу.

Кузьмін

Нардеп «ОПЗЖ», якому також повідомили підозру у держзраді через публікації в ЗМІ пропагандистських матеріалів. Раніше його підозрювали у відмиванні незаконно здобутого майна.  У Раду-2019 року «депутат» пробився після судового процесу. Наразі Кузьміна розшукує ДБР. 

***

Нагадаємо, 10 грудня у мережі з'явився указ про позбавлення громадянства Медведчука і Деркача. 

Теги: Віктор Медведчук санкції депутат вугілля путін козак фінансування Володимир Зеленський Антикорупційний суд президент відео

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