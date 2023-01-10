Офіційно: Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна

Депутаті позбавили громадянства на підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про позбавлення українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

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«На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб - Деркача Андрія Леонідовича, Медведчука Віктора Володимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равільйовича», – заявив він.

Зеленський також заявив, що це «не останні такі рішення».

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«Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють», – резюмував гарант.

Хто такі Медведчук, Деркач, Козак та Кузьмін

Деркач

Наприкінці липня правоохоронці затримали керівника охорони нардепа Деркача. За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

У вересні Національне антикорупційне бюро оголосило у розшуку екснардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою.

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27 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для народного депутата III—IX скликань Андрія Деркача, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні. Суд вирішив його арештувати.

У США вважають, що Деркач понад 10 років був активним російським агентом і ще 2020 році ввели проти нього персональні санкції.

Медведчук

Представник «ОПЗЖ», який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути Україну, але його затримали українські правоохоронці.

За даними слідства, нардеп міг бути причетний до незаконної схеми постачання вугілля з Донбасу та фінансування бойовиків.

22 вересня стало відомо, що народного депутата Віктора Медведчука обміняли на 200 українських військових.

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За даними The Washington Post, на обміні Медведчука наполіг президент Росії Володимир Путін, хоча ФСБ Росії була проти обміну полонених через очікувану негативну реакцію громадськості у РФ. Після обміну у кремлі заявили, що не знають, де зараз Медведчук і чи спілкувався він з Путіним.

Раніше повідомлялося, що Віктор Медведчук, якого обміняли на 200 захисників України та передали до Росії, знайшовся у тимчасово окупованому Криму. Відповідне відео від очевидців з’явилося в соцмережах.

Козак

Нардеп «ОПЗЖ», який втік у Росію ще до початку війни, тому що щодо нього в Україні порушили кримінальну справу через держзраду.

2 лютого 2021 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Козака. Також обмеження були введені проти компаній, що належать йому, що володіють телеканалами NewsOne, Zik і 112. Санкції проти Козака введені через постачання вугілля з окупованих Росією територій Донбасу.

Кузьмін

Нардеп «ОПЗЖ», якому також повідомили підозру у держзраді через публікації в ЗМІ пропагандистських матеріалів. Раніше його підозрювали у відмиванні незаконно здобутого майна. У Раду-2019 року «депутат» пробився після судового процесу. Наразі Кузьміна розшукує ДБР.

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Нагадаємо, 10 грудня у мережі з'явився указ про позбавлення громадянства Медведчука і Деркача.