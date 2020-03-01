Вільям Тейлор про відкриття справи проти Байдена: «Україні слід бути дуже обережною»



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Україна має бути дуже обережною, щоб не поставити під загрозу двопартійну підтримку – колишній посол США в Україні Вільям Тейлор

Українському уряду слід упевнитись, що вони не втручаються в нашу політику – Тейлор

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор прокоментував відкриття справи проти Джо Байдена в Україні.

«Я сподіваюсь, що ця ситуація не зашкодить двопартійній підтримці. Сподіваюсь, її розглянуть як нормальну процедуру правоохоронних органів. Але Україна має бути дуже обережною, щоб не поставити під загрозу двопартійну підтримку», – сказав Тейлор у коментарі українській службі «Голосу Америки».

«Я говорив своїм українським друзям знову і знову, що найбільш важливий стратегічний здобуток, який Україна має в США – це двопартійна підтримка. Вона золота. Більшість питань у цьому місті – контроверсійні, і не мають підтримки обох партій. В України вона є, і її не можна ставити під загрозу. Українці не хочуть вв’язуватись у нашу політику, так само як ми не хочемо вв’язуватись в українську, це дуже важливо. Українському уряду слід керуватися цим – і впевнитись, що вони не втручаються в нашу політику», – сказав Тейлор.

27 лютого, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про тиск колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.

Справу відкрили на підставі звернення самого Шокіна, який стверджує, що Байден домігся його відставки через бажання розслідувати газовидобувну компанію Burisma. Крім цього, Шокін стверджує, що в 2019 році його отруїли ртуттю, і також пов’язує замах на своє життя із Джо Байденом.

Утім, як свідчать публічно представлені довідки лікарів Віктора Шокіна, рівень ртуті в крові Шокіна після ймовірного отруєння не перевищував допустимої норми. При цьому, за іншими повідомленнями ЗМІ, лікар клініки в Австрії Микола Корпан заявляв, що показники ртуті у крові Шокіна були смертельними.

Нагадаємо, нацполіція повернула до ДБР заяву Шокіна про втручання у його роботу Байдена.

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