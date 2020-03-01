Вільям Тейлор про відкриття справи проти Байдена: «Україні слід бути дуже обережною»
Україна має бути дуже обережною, щоб не поставити під загрозу двопартійну підтримку – колишній посол США в Україні Вільям Тейлор
Українському уряду слід упевнитись, що вони не втручаються в нашу політику – Тейлор
Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор прокоментував відкриття справи проти Джо Байдена в Україні.
«Я сподіваюсь, що ця ситуація не зашкодить двопартійній підтримці. Сподіваюсь, її розглянуть як нормальну процедуру правоохоронних органів. Але Україна має бути дуже обережною, щоб не поставити під загрозу двопартійну підтримку», – сказав Тейлор у коментарі українській службі «Голосу Америки».
«Я говорив своїм українським друзям знову і знову, що найбільш важливий стратегічний здобуток, який Україна має в США – це двопартійна підтримка. Вона золота. Більшість питань у цьому місті – контроверсійні, і не мають підтримки обох партій. В України вона є, і її не можна ставити під загрозу. Українці не хочуть вв’язуватись у нашу політику, так само як ми не хочемо вв’язуватись в українську, це дуже важливо. Українському уряду слід керуватися цим – і впевнитись, що вони не втручаються в нашу політику», – сказав Тейлор.
Нагадаємо, нацполіція повернула до ДБР заяву Шокіна про втручання у його роботу Байдена.