Головна Світ Політика
search button user button menu button

США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму
Офіційні особи та експерти в США вважають, що український наступ на Криму неминучий
фото з відкритих джерел

Байден наголошує, що Крим не є найближчою метою українських військ

В адміністрація президента США Джо Байдена завили, що Україна має військовий потенціал для звільнення Криму. Але деокупація півострова може створити загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії. Про це повідомляє NBC.

Видання з посиланням на джерела пише, що представник адміністрації Байдена нещодавно заявив Конгресу про наявність військового потенціалу України, щоб повернути Крим. Але деякі офіційні особи стурбовані тим, що будь-який великомасштабний наступ на півострів може підштовхнути президента Росії Володимира Путіна до застосування ядерної зброї.

При цьому Байден наголошує, що Крим не є найближчою метою українських військ, але Україна виявляє наполегливість протягом усієї війни. У США впевнені, що саме Київ нібито стоїть за ударами по тилових російських летовищах, хоча офіційно ця інформація не підтверджена.

Як пише NBC, офіційні особи та експерти в США вважають, що український наступ на Криму неминучий. Але сьогодні Україна втратила деякі позиції в районі Бахмута на сході. Обидві сторони знаходяться там фактично в безвиході, і на Заході вважають, що українські військові найближчими місяцями рушать на північний схід, а не на південь.

«Спершу багато що має відбутися у військовому плані, перш ніж Україна зможе розпочати справжній наступ, щоб повернути собі Крим», – зазначив один з чиновників.

Водночас деякі представники адміністрації Байдена приватно обговорюють, що може статися у разі українського наступу на півострів. Багато хто побоюється, що Путін «може жорстко відреагувати». На думку джерел NBC, така загроза може підштовхнути Путіна до використання брудної бомби або іншого ядерного пристрою.

Хоча Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю прямо зараз.

Деякі представники адміністрації Байдена стурбовані ударами в тилу Росії, які можуть спровокувати сильнішу реакцію Путіна. А в окупованому Криму з липня продовжуються атаки, відповідальність за які Україна брала лише побічно.

За даними NBC, Білий дім був здивований останніми ударами по аеродромах у Курській, Саратовській та Рязанській областях, що викликало розчарування у Києві. Офіційні особи США визнають, що Україна здійснила низку ескалаційних дій проти Росії, нібито не поінформувавши заздалегідь західних союзників.

Що стосується Криму, то Вашингтон, як і раніше, упевнений, що Україна не розпочне масштабну операцію щодо його звільнення без попереднього повідомлення.

 

Раніше Сполучені Штати Америки мають намір відправити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони. У п’ятницю, 16 грудня, Білий дім заявив, що наступний безпековий пакет допомоги для України незабаром буде оголошений. Крім того, очікується, що він включатиме більше засобів протиповітряної оборони для країни.

Нагадаємо, Держдеп повідомив, як санкції вдарили по економіці РФ

Теги: Вашингтон військові деокупація звільнення наступ путін росія санкції Україна США Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти в Криму готуються до висадки українського десанту – розвідка
Окупанти в Криму готуються до висадки українського десанту – розвідка
Вчора, 14:13
Держдума РФ ухвалює злочинні закони
РФ хоче зняти відповідальність з окупантів за кримінальні злочини в Україні
Вчора, 07:58
Українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу окупантів
У Криму окупаційна влада активізувала контррозвідувальні заходи – Генштаб
12 грудня, 18:29

Політика

Лукашенко виказав претензію Москві і попросив «єдине» у Путіна (відео)
Лукашенко виказав претензію Москві і попросив «єдине» у Путіна (відео)
США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму
США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму
Візит Путіна до Білорусі: стали відомі нові деталі
Візит Путіна до Білорусі: стали відомі нові деталі
«Это ракеты добра». Як пропагандисти назвали масовий терор України
«Это ракеты добра». Як пропагандисти назвали масовий терор України
«Що ми робимо в Україні?». В етері російського каналу прозвучала правда (відео) 
«Що ми робимо в Україні?». В етері російського каналу прозвучала правда (відео) 
Формула миру. Кремль знайшов, за що похвалити Кіссінджера
Формула миру. Кремль знайшов, за що похвалити Кіссінджера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)
32K
Страх Путіна та заява Залужного. П'ять важливих новин 15 грудня
22K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
18K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
13K
У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження
12K
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту