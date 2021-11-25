«Він знав про Київ усе». Тимошенко написала зворушливий пост про Омельченка

«Він усім серцем любив Київ і фактично присвятив себе місту», – написала Тимошенко

Пішов з життя колишній міський голова Києва Олександр Омельченко. Йому було 83 роки і він останні дні тяжко хворів на коронавірус. Зворушливі слова про «легендарного» мера Києва написала колишня прем’єр-міністерка і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Вона розповіла, що знала Олександра Омельченка особисто багато років, хоча спілкуватися з ним було не просто, але завжди дуже цікаво.

«Він володів тієї некнижною, неакадемічною мудрістю, якої так часто бракує в українській політиці. Олександр Олександрович, мабуть, став першим справжнім мером української столиці. Він знав про Київ і міське господарство усе. Буквально. До найменших подробиць і до найвіддаленіших провулків міста. Він усім серцем любив Київ і фактично присвятив себе місту», – написала Тимошенко і подякувала Омельченку за невтомність, професіоналізм та відданість справам.

«Хай вам буде добре й спокійно в інших світах», – додала Тимошенко.

Юлія Тимошенко написала, яким був Олександр Омельченко

Нагадаємо, 25 листопада в Олександрівській лікарні Києва помер ексмер столиці Олександра Омельченко. Інформацію про смерть Омельченко підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

У жовтні Омельченко повідомляв ЗМІ, що перебуває в лікарні «Феофанія» на лікуванні.

18 листопада під час відкриття пленарного засідання Київської міської ради міський голова Віталій Кличко повідомив, що Олександр Омельченко шпиталізований до лікарні із захворюванням на коронавірус.

Син Омельченка повідомляв, що батько постійно перебуває у кисневій масці.

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