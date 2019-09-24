Олександр Омельченко: Проєкт закону Про столицю від «Слуги народу» не відповідає Конституції інтерв'ю

Мер Києва (1998-2006рр.), депутат Київради Олександр омельченко фото з відкритих джерел

Владний законопроєкт пропонує КМДА наділити функціями, які забрали у прокуратури

Після рекомендації Кабміну 4 вересня звільнити Віталія Кличка з посади глави КМДА, тема зміни влади у Києві вийшла далеко за межі столиці. І хоча президент досі не підписав указ про звільнення Кличка, маховик зміни влади у Києві запущено. 13 вересня на сайті Верховної Ради з’явився зареєстрований альтернативний до діючого законопроєкт Про столицю, який повністю змінює існуючий порядок речей: розмежовує повноваження міського голови і голови КМДА, повертає районні ради тощо. Законопроєкт пропонує проведення дострокових виборів міського голови і Київради 8 грудня.

Ніякого опору з боку міського голови і місцевих депутатів не було. Тим більше, у Кличка конфлікт з депутатами, і він сам попросив президента призначити дострокові вибори Київради. Від рішення президента нинішню столичну міськраду «рятує» хіба ще не ухвалений закон про столицю, а також невизначеність у призначеннях. Наприклад, хто керуватиме КМДА, якщо таки підпише указ про звільнення Кличка?

Вчорашнього гендиректора канаду «1+1» Олександра Ткаченка називають головним претендентом на посаду очільника КМДА. Називають його і одним із потенційних кандидатів на мерствоу столиці. А якщо враховати, що кандидати, які балотуються під брендом «Слуги народу», зі старту мають суттєву підтримку у виборців, його шанси не виглядають такими вже й маленькими. Хоча не варто поспішати, адже сам Ткаченко наразі не заявляв про свої амбіції на посаді міського голови. Хоча, судячи з його зацікавленостей на сторінці Facebook, він активно лобіює зміну столичної влади і нову редакцію закону Про столицю. У суботу, 21 вересня на території Національного заповідника «Софія Київська» представники «ЗеКоманди» презентували ідею створення загальноміської платформи для дискусій в столиці - Інститут Києва та концепцію, ключові сенси альтернативного Закону «Про Київ – столицю України», а також ініціативу об’єднання міських громад. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Олександр Ткаченко. На заході був присутній багаторічний міський голова (1999 - 2006) Києва Олександр Омельченко.

В інтерв’ю «Главкому» Олександр Омельченко розповів, чому презентований депутатами від «Слуги народу» законопроєкт Про столицю не відповідає Конституції.

Головною столичною темою є зміна влади у Києві, законопроєкт Про столицю, який зареєстрований у парламенті. Опоненти нинішньої влади заявляють про інші проєкти, які також готують. А чи потрібен, в принципі, новий закон, враховуючи, що нині діючий ухвалений ще в 1999-му році закон, який ви активно тоді підтримали?

На сайті Верховної Ради є поки аж один законопроєкт. Текстів інших поки немає. А той, що презентували у суботу 21 вересня, він має цілий ряд порушень Конституції. В основному законі є стаття 33 про самоврядування, яка каже, що Київ та Севастополь регулюються окремими законами. Наша перша Конституція ухвалена 1996 року, закон Про місто-герой Київ як столиця вийшов у 1999-му. Він три роки розроблявся, погоджувався з Академією наук Патона , погоджувався на засіданні Кабміну. Більшість міністерств його візували і кращого закону, з моєї точки зору, не могло бути. Той закон чудово працював з 1999 по 2010 рік. А у 2010 році пан Янукович і пан Черновецький внесли зміни до нього, поділивши повноваження міського голови і голови Адміністрації. Тоді завезли Попова (Олександра Попова) на посаду голови Адміністрації, Черновецький був міським головою…

Ніхто не протестував проти тлумачення Конституційного суду від 2003 (у рішенні йдеться про те, що главою КМДА президент має призначити винятково обраного міського голову – «Главком»). Потрібно було пану Кличкові і пану Порошенкові, коли вони разом прийшли до влади, у 2015-му році внести зміни до закону Про столицю, об’єднати ці посади так, як було до 2009 року (аби одна людина була міським головою і головою КМДА). Але вони цього не зробили.

Чи говорили ви про те, що законопроєкт Про столицю не відповідає Конституції на його презентації у «Софії Київській»? Якою була реакція Олександра Ткаченка, Дмитра Гуріна?

Так, я одразу руку підняв, представився. Мав розмову з Дмитром Гуріним. Він відповів, що із задоволенням зі мною спілкуватиметься, радитиметься, бо, каже, знаю, що законопроєкт треба вдосконалювати. Каже, що сьогодні таке перше читання, обговорення попереднє. Тоді я про факти невідповідності законопроєкту Конституції сказав Олександрові Ткаченку. Він відповів «усунемо». Також у суботу йшлося про те, що є кілька альтернативних законопроєктів і вони будуть розглядатися в Комітеті Верховної Ради і з усіх, які надійдуть, знайдуть найкращий. Але ці законопроєкти найкращі сьогодні я не можу подивитися, бо немає доступу до їх текстів.

«Київ - величезний мегаполіс», «місто з населенням 2/3 Ірландії», «Троєщина – це як населення всієї Ісландії». «Таким містом не може і не повинна керувати одна людина з Хрещатику». Ці висловлювання належать Олександрові Ткаченку з його сторінки у Facebook. Чи не склалося у вас враження після суботньої зустрічі, що нова влада не хоче, щоби Києвом керував незалежний, сильний міський голова, незалежно від прізвища?

Якщо у Києві сьогодні є 10 районів майже по 300 тисяч мешканців і якби в районах були райради, як передбачено Конституцією, то таким Києвом можна було би керувати. До речі, за законом, що у 1999-му був ухвалений і тим, що після змін у 2010-му був, була можливість утворити райради. Тоді міністр Олександр Лавринович хитро написав: Можуть утворюватися, а можуть і не утворюватися райради. Було 14 районів, ми зменшили їх до 10… В генеральному плані розвитку міста Києва до 2020 року передбачалося зменшити їх до 7. При тому, що їх кордони були визначені і погоджені з усіма інстанціями держави, передбачалося, що кожен район забезпечував себе: промисловість, робочі місця, торгівля, товарообіг, школи, садочки, поліклініки, дороги. Тобто, мало бути за принципом: влада у районах на рівні Києва, майже 3-мільйонного міста мала бути за повноваженнями такою ж як у районах Чернігівської, Житомирській, Сумської, Вінницької, словом, більшості областей окрім найбільших обласних центрів. Тобто був напрямок розвитку такий – віддати владу у райони, ближче до людей, віддати фінанси в райони.

Олександр Омельченко та Олександр Ткаченко під час дискусії у Національному заповіднику «Софія Київська», 21 вересня 2019 року (фото: facebook)

Але ж нинішній зареєстрований законопроєкт також пропонує повернути райради. Ви хіба не це підтримуєте?

Там написано, що райони повертаються, це позитив. Але Дмитро Гурін мені сказав, що вони хочуть зробити райони в Києві від 50 до 100 тисяч мешканців у кожному, тобто зменшити, зробити так, як є у районах обласних центрів. Ну, наприклад, Київська область. У районах там не більше 50-100 тисяч мешканців. Хіба що в Білоцерківському більше. Розумієте, не можна цього робити. Я відповів на це, що ви підміняєте поняття демократичних принципів побудови самоврядування. Ну тобто хочете підміняти. Але, думаю, цього не вийде.

Окрім зменшення районів, зміняться повноваження міського голови. У представленому законопроєкті ви бачите обрізання повноважень міського голови Києва?

Міська рада, міський голова створюють свій власний виконавчий комітет. А оця влада, яку вони пропонують, так звана Київська міська державна адміністрація, має виконувати контролюючі і координуючі функції. Координатор яких справ? Справ всіх підприємств на території Києва. Для комунальних, для громади Києва, міністерств, відомств і так далі… Коли була реорганізація прокуратури України, із прокуратури зняли права нагляду, яке отримав Мін'юст. У Києві є управління Мін'юсту. Всі розпорядження і рішення сесійні (рішення, ухвалені на сесіях Київради) реєструються в управлінні Мін’юсту. Якщо вони не відповідають законам і Конституції, в судовому порядку вони повинні або ліквідуватися, або підтверджуватися. Тому всіх лякає, це наче у нас друга влада (мова про нинішні функції КМДА). Але та друга влада (КМДА у проєкті нового закону Про столицю) виконавчих прав не має! Вона тільки координатор і контролер, має право накладати вето, якщо прийняті рішення місцевими органами самоврядування Києва і районів не відповідають законодавству. Тобто виходить дві контролюючі структури у Києві – Мін’юст і КМДА з його головою, який призначається по представленню Кабміну президентом. Тобто, якщо по простому говорити, то функції, які забрали у прокуратури повертаються через цей орган (КМДА) до президентської вертикалі.

Ви згадуєте рішення Конституційного суду від 2003 року, який визначив, що главою КМДА може бути призначений винятково обраний народом міський голова. В інтерв’ю «Главкому» Дмитро Гурін розповів про нове подання до Конституційного суду. На його думку, тепер суд може ухвалити інакше рішення, адже зміняться обставини в разі ухвалення абсолютно нового закону Про столицю. Чи має він рацію?

Це так, за умови, якщо в ухваленому законі не буде протиріч з Конституцією. А в цьому, що презентували у цю суботу, є протиріччя і вони це визнали.

Визнали, що підготували законопроєкт, який не відповідає Конституції?

Ну, коли я сказав про це Дмитру Гуріну, він сказав, що будемо раді прибрати невідповідність Конституції. Коли я про це ж сказав Олександру Ткаченку, то він сказав, що це, мовляв, тільки перше читання буде і що будемо обговорювати його ще в комітетах Верховної Ради, будуть альтернативні.

А вас питали поради, що саме ви б змінили в цьому документі?

Я прихильник одного. Однозначно, і своєї думки не зміню. Потрібно повернути закон 1999 року про місто-герой Київ, який підтверджений Конституційним судом у 2003 році, що він відповідає Конституції і є гарним для держави і для її столиці, Києва. Іншого я не можу не тільки рекомендувати, а й думати по-інакшому.

Уявімо, парламент ухвалить новий закон Про столицю у тій редакції, у якій нині зареєстрований законопроєкт. Якою є вірогідність, що наступні місцеві вибори оскаржать у суді?

Оскарження можуть бути в будь-якому випадку, якщо будуть порушені норми Конституції.

Зважаючи на рівень підтримки виборцями Володимира Зеленського, влада може зупинитися на цьому законопроекті про столицю, який ви розкритикували. Чи може тут перемогти політична доцільність?

Я завжди вірив у мудрість киян, ніколи не був песимістом. Ми все зробимо, щоби в Києві було краще, ніж останні 10-12 років. Гордитися владою Києва? За 7 років жодної станції метрополітену, 5 років усе літо без гарячої води, черги на 4-5 років у дитячі садочки, першокласників до 40 дітей у класах. Негативів багато, але найстрашніше – корупція. Київ входить у добру п’ятірку за рівнем корупції як у кадрових питаннях, так і у фінансових питаннях.

Може питання про корупцію – це питання перш за все до правоохоронних органів, а не до політичного керівництва?

До них також.

Думаєте, вибори 8 грудня можуть відбутися? Чи реально встигнути ухвалити новий закон і провести вибори ще цього року?

За такою завидною формулою, як працює нова Верховна Рада, маючи свою більшість без всяких коаліцій, це можливо. Якщо наступні тиждень-два-три будуть сесійними. Але тут справа інша. Вони ж звільнили всіх членів ЦВК, Центрвиборчкому фактично немає, його треба призначати. Центрвиборчком повинен надати право територіальним (виборчкомам) зробити нові кордони (округів) в Києві. 84 вони народні депутати, а зараз 120. Перенарізати – це складна річ, аби це було грамотно і чесно. Тому з цим є низка проблем.

Що б ви порадили президенту Зеленському зробити на рівні Києва, аби вирішити конфлікт у столиці?

Далеку відстань я маю від нового президента Володимира Зеленського. Хоча я був при владі у Києві за багатьох президентів: Кравчуку, Кучмі, Ющенкові, ну і п’ять років Комітет очолював у Верховній Раді при президентові Януковичу. При Порошенку я вже не був у владі на центральному рівні. Я був депутатом, головою фракції «Єдність» у Київраді. Ну а при Володимирі Зеленському… Якщо будуть вибори нові у грудні, я обов’язково поведу партію «Єдність» і депутатів в Києві, щоб мати представництво, впливати задля кращого для киян.

Знаєте, я давно сказав про те, що офіс на Європейській площі, про переїзд до якого Офісу президента були розмови, був один з найгірших варіантів. Тоді ж я назвав і найкращі варіанти, які могли би бути: будівля МЗС, ВДНГ, Мистецький арсенал, МОЗ – чудові місця.

Порада президентові може бути тільки одна: президент є гарантом Конституції і ніколи не може бути іншим прикладом для власного народу, для України, ніж дотримувачем Конституції.

Ті депутати, які нині у Київраді, в тому числі депутати від «Єдності, фактично заблокували роботу міськради, не збираючись на сесійні засідання. А який смисл це робити, враховуючи, що більшість із них навряд чи зі своїми політичними силами потраплять до складу міськради наступної каденції?

Депутати не блокують сесію! Це брехня Віталія Кличка! Сесія повинна була відбутися 16 травня. Віталій необґрунтованим розпорядженням переносить її на червень. У червні іншим необґрунтованим розпорядженням переносить сесію на липень. У липні знову необґрунтовано переносить на 12 вересня. І не пояснює чому. У цей час у нього 7 польотів то до США, то до Німеччини, до Швейцарії тощо. Нехай за свій рахунок бере. У Києві ж немає мера! Віталій Володимирович створив умови недовіри навіть з боку депутатів. У нього ж 52 депутати «Солідарності». То якщо з них приходить половина, які претензії можна пред’явити «Свободі», «Батьківщині», «Самопомочі» і моїй «Єдності», коли він у нас не лідер?

Віталій Кличко та Олександр Омельченко (фото з відкритих джерел)

На останніх вихідних ви були на спільному заході разом із Олександром Ткаченком. А він, між іншим, висловлював готовність до роботі на посаді глави КМДА після того, як президент звільнив Віталія Кличка з цієї посади. Попри усю критику, яку ви висловили щодо законопроєкту про столицю, вас із Ткаченком можна вважати однією командою?

На даний час нас з ним нічого не об’єднувало і не роз’єднувало. Ми йшли на вибори до Верховної Ради у Києві зі своєю програмою, зі своєю партією. Але ж ішли не тільки ми, «Єдність». Якщо говорити про Київ, то з 13 округів 13 народних депутатів від партії «Слуга народу». Їм програли усі без винятку. І ті депутати, які були представлені в парламенті. Я не вважаю, що я програв вибори народних депутатів. Я їх не виграв у представника партії «Слуга народу», президента Володимира Зеленського.

До Верховної Ради від Києва перемогли винятково представники «Слуги народу». Чи є проблемою для виборів міського голови Києва, що людина, яка ітиме під вивіскою «Слуги народу», може перемогти і стати міським головою значною мірою завдяки бренду прізвища президента?

Звичайно, цей авторитет президента і результат на 90% відобразився на парламентських виборах не тільки у Києві, а й по всій Україні. Гасло «Слуга народу від президента Зеленського». Все. Одразу автоматично кандидат отримав понад 30% підтримки. Навіть той, прізвище якого навіть ніхто не знав. Це факт. А от на міського голову інакше. Тут можливий вплив авторитету президента, не виключаю цього. Але в таких масштабах, як це було на виборах депутатів Верховної Ради, звичайно, не буде.

А ви самі чи балотуватиметеся на посаду міського голови?

Не маючи підписаного президентом закону говорити сьогодні про участь у виборах безвідповідально і безграмотно з точки зору політичної, соціальної і патріотичної. Віталій (Кличко) наперед сказав давно, що буду балотуватися. Але подивися, будь ласка, у закон, прочитай його! Що ти зможеш зробити для Києва, коли ти за 5 років не зробив. Це по-перше. По-друге, у пресі я читаю про те, хто може балотуватися. 5-7 прізвищ уже відомо, а буде 15-17. Це несерйозний підхід до справи. Давайте таки дочекаємося закону, дамо йому оцінку, президент його підпише, а тоді проведемо з вами круглий стіл і дамо оцінку. Кожен, хто захоче завести партію (до Київради), якщо не йтиме на міського голову, втрачатиме відсотки. А якщо людина ітиме і на посаду міського голови, і вестиме партію за відкритими списками, то це зовсім інша справа. У Києві ж є партії (у Київраді), які не стали парламентськими на виборах у Верховну Раду 9 скликання.

Михайло Глуховський, «Главком»